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Kozlu itfaiyesinden yangına anında müdahale

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 00:34
Kozlu itfaiyesinden yangına anında müdahale
Kozlu itfaiyesinden yangına anında müdahale

(Fotoğraflı)

Barış Doğan
ZONGULDAK (İHA) - 155 Polis İhbar hattına gelen Yangın ihbarı ile birlikte olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri evde herhangi bir olumsuzluğuna rastlanmaması üzerine sevindi.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kozlu Belediyesi İtfaiye Amirimiz Erhan Okumuş, ''Polis İhbar hattına gelen yangın ihbarı ile olay yerine 6 dakikada hızlı bir şekilde ulaşarak evin Doğalgaz ile olan irtibatını keserek evde incelemede bulunduk herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması bizi ve ekibimizi sevindirdi" dedi.
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz; ''Belediyemizin ekipleri 7 gün 24 saat boyunca Vatandaşlarımıza hizmet etmektedir.Üzücü bir olay yaşanmaması ve ekiplerimizin olay yerine Hızlı bir şekilde ulaşarak olaya müdahale etmesi bizi sevindirmiştir. İtfaiye Personelimizi tebrik ediyorum.Vatandaşlarımızın Can ve Mal Güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi.
Mahalle sakinleri olayı korku dolu gözlerle izlerken olayda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak duruma müdahale etti.
(BD-OA-Y)

23.08.2017 00:37:31 TSI
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