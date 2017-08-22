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Kırıkkale köyleri sıcak asfalta kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de yapılan köy yollarına sıcak asfalt atılması çalışmalarının birinci etabının açılış töreni yapıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Dikmen, Aydınşeyh ve Hıdırşıh Mahallelerini kapsayacak yaklaşık 114 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının açılış töreni Dikmen Mahallesi yakınlarında düzenlendi. Düzenlenen bu ilk etap çalışmaları sonrası yapılacak ikinci etap çalışmalarıyla Kırıkkalelilere, kırsal alanlarının ulaşımında sene içerisinde yaklaşık 200 kilometrelik bir sıcak asfalt sunulması hedefleniyor. Projenin maliyeti ise yaklaşık 18 milyon lira olarak gösteriliyor.



"Kırıkkale sıcak asfaltsız yol kalmayacak"

Açılış töreninde Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"İnşallah bu birinci etap, bir deneme, İl Özel İdare kurumumuz içinde bir ilk çünkü bu işin kendine göre bir zorluğu var, kendine göre özel yanları var. Buradan arkadaşlarımızın hakkını teslim etmemiz lazım, gece gündüz, metre metre bu yolları, birinci etap kapsamında yapılacak yolları gezdiler. Şartnamesini hazırladılar, bilmedikleri hususlar vardı, bunu ayıp kabul edip bir yere gitmemektense Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili arkadaşlarla görüşüp teknik çalışmalar yaptılar. Yüklenici firmamızda çok özverili bir çalışma içerisinde idi, belki de bir ilk bu, o da bizim şansımızdır. İnşallah bundan sonra milletvekillerimizin de gayretleriyle alacağımız kredilerle, bulacağımız kaynaklarla, bu çalışmalar devam edecek. Aynı anda bütün çalışmaları, aynı anda bütün köylerde yapmak, bütün köylerin yollarını yapmak tabii hepimizin arzusu ama ne öyle bir ekipman var ne de böyle bir kaynaK var. Dolayısıyla bu işi etap etap yapmak durumundayız. Alt yapısı en uygun yerlerden başlayarak trafik yoğunluğu diğer yerlere göre en çok olan yerlerden başlayarak yaygınlaştırmak durumundayız. İl Genel Meclisi üyelerimizin, milletvekillerimizin, muhtarlarımızın, İl Genel Meclisi Başkanımızın bu anlamda ciddi baskı altında olduğunu biliyorum ama bu işin biraz da doğası gereği böyle olmak durumunda. İnşallah, milletvekillerimizin de gayretleriyle sonraki dilimleri de aldığımız zaman, özellikle alt yapı konusunda yapacağımız kaynakları da zenginleştirdiğimiz zaman, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, bu hızla gidersek eğer Kırıkkale'de sıcak asfaltla buluşmayan köy yolumuz kalmayacak."



"Sıcak asfalt konusunda kararlıyız"

Soğuk asfaltın verimsizliğine ve kullanışsızlığına vurguda bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, diğer Kırıkkaleli Milletvekilleriyle beraber sıcak asfalt konusunda büyük çaba gösterdiklerinin altını çizdi. Milletvekili Can, "Aslında burada bir de tespitte bulunmak gerekir, İl Özel İdarisinin yapmış olduğu raporlar etkisinde yine biz soğuk asfalt yapacaktık. Ama özellikle Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir kardeşlerimiz, ciddi direnç gösterdiler. Hep beraber bu direnç sayesinde sıcak asfaltta karar kıldık. Valimizin riyasetinde ihaleler yapıldı ve birinci etapta yaklaşık yüz kilometreyi aşkın bir yol, programa alındı. İnşallah bugün, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştüm, İller Bankası Genel Müdürümüzle görüştüm ve ikinci etabın ihalesine daha öncede söylemişti, bugünde teyit etti, 'İhale sürecini başlatın, ne kadar kredi istiyorsanız o kadar kredi size vereceğim, ikinci etabında ihalesini yapabilirsiniz' dedi. Dolayısıyla yüz küsur kilometre tekrar, inşallah en kısa zamanda ihaleye çıkacak ve o da Kırıkkalemizin köylü hemşehilerimizin, hizmetine sunulacak diye düşünüyorum." dedi.

Ayrıca düzenlenen törene AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Atanur Aydın, Balışeyh Kaymakamı Önay Altuntaş, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik katıldı.

(MT-SLH)



23.08.2017 01:15:14 TSI

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