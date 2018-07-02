Yerel seçim ne zaman?

Yerel seçim tarihi merak konusu oldu. Son dakika gelişmeler ile gündeme gelen yerel seçim, erkene mi alınacak? Erken seçim olursa ne zaman olacak? İşte yerel seçimler ile ilgili son gelişmeler...

YEREL SEÇİM NE ZAMAN?

Yerel seçimler 29 Mart 2019 tarihde yapılması öngörülmüştür. Yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Son yerel seçim 30 Mart 2014 tarihinde yapılmıştı. Yerel seçimin erkene alınması için anayasal düzenleme gerekiyor.

YEREL SEÇİM ERKENE Mİ ALINACAK?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yerel seçimler hakkında, "İki yılı kurtarmak adına bunun 1 Kasım'a alınması doğru olacaktır" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte devamı...