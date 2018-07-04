Yerel seçim öne çekilirse yeni model gündeme gelecek

Genel seçimlerin ardından yerel seçimlerin de erkene alınacağı iddiası siyasetin gündemini oluşturdu. 31 Mart 2019’da yapılması öngörülen yerel seçimler, ancak bir Anayasa değişikliği ile öne alınabiliyor. AK Partili bazı isimler tarafından dillendirilen yerel seçimlerin öne çekilmesiyle ilgili diğer siyasi partilerden de değerlendirmeler geliyor. Anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP’nin oyları yetmiyor. CHP’nin de destek vermesi halinde Anayasa değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi mümkün olacak. Yapılacak Anayasa değişikliğinde yerel yönetimlerle ilgili bazı düzenlemelerin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Bu düzenlemelerin izleri, AK Parti’nin mayıs ayında açıklanan seçim beyannamesinde bulunuyor. Beyannamede yerel yönetimlerin yeni sisteme uyumuyla ilgili şu vaatler yer alıyor:
SİSTEM İLE UYUMLU: Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle uyumlu biçimde yerel yönetimlerde de önemli reformlar gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin bir hale getirilebilmesi için ilk olarak, belediyelerin icrai gücü artırılacaktır. Bu amaçla yerel yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecektir. Merkezin görev alanında olan bazı işler yerel yönetimlere devredilecektir. Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecektir. Belediye üst yönetimlerinin (bağlı kuruluşlar dâhil) belediye başkanı ile birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacaktır.
MECLİS KONTROLÜ: Katılımcılık ve hesap verebilirliğin bir gereği olarak belediye meclislerinin denetim gücü artırılacaktır. Bunun için denetim mekanizmaları güçlendirilecek, belediye şirketleri Belediye Meclis Denetim Komisyonu kapsamına alınacaktır. Meclis toplantıları ve belediye ihalelerinin internet üzerinden canlı yayınlanması zorunlu hale getirilecektir.
İLÇELERİN KAYNAKLARI: Belediyelerimizin iş yapabilme kapasiteleri geliştirilecek, yerel yönetimleri daha da güçlendirmeye yönelik yasal ve kurumsal düzenlemelerimizi sürdüreceğiz. Mahalli idarelerin kurumsal kapasitesini geliştirmek, hizmet standartlarını belirlemek, demokratik yönetim ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi, Ruhsat Bilgi Sistemi, e-Belediye ve Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi projelerimiz kapsamında oluşturduğumuz mevzuat taslakları ile Büyükşehir Kanun Taslağını önümüzdeki dönemde yasalaştıracağız. Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik tedbirler alacağız.
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