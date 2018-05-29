Yerinde dönüşüm tam memnuniyet

Sahadaki çalışmalarını sürdüren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı ve Karabağlar’da bir dizi programa katıldı. Güne ilk olarak Torbalı Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek başlayan Kaya, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Ardından Torbalı’nın kırsal mahallelerini dolaşan Kaya, Dağtekke, Helvacı, Ormanköy, Dirmil, Karakuyu, Karaot ve Dağkızılca mahallelerindeki programlarda hemşehrileriyle buluştu.

HT Egeli'de yer alan habere göre, iftarı Karabağlar Salih Omurtak Mahallesi’nde kurulan gönül sofrasında mahalle sakinleriyle beraber açan Kaya, iftar sonrasında bölge sakinlerine kentsel dönüşümle ilgili önemli bilgiler verdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı üzerine yapılan çalışmaların nihayete erdiğinin bilgisini veren Kaya, “Hazırlık çalışmaları tamamlandı, planlar 15 gün sonra açıklanıyor. Yerinde kentsel dönüşüm yapılacak. Hiçbir vatandaşımız, yıllardır yaşadığı sokağından, mahallesinden kopmayacak. Dönüşümü isteyen kendi yapacak, isteyen de yine kendi anlaştığı bir müteahhite verecek. Planlaması yapılan yerlere talip olan müteahhitlerle vatandaşlarımız bizzat kendileri irtibat kuracak” diye konuştu.

Torbalı ve Karabağlar’da vatandaşlarla bir araya gelen Mahmut Atilla Kaya, kentsel dönüşüm çalışmalarında kimsenin mağdur olmayacağını belirtti.

EMSALLER DAHA FAZLA

Açıklanacak planda yer alacak emsal oranlarının ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi tarafından uygulanan emsal oranlarından fazla olacağını vurgulayan Kaya, “Plan açıklandıktan ve uygulama başladıktan sonra kentsel dönüşüm nasıl yapılır, bunu hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın tam memnuniyeti bizim için olmazsa olmazdır” dedi.

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