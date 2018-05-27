Yerli arabaya 'akıl' katacak

Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla imzalanan Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü ile Türkiye'de artık rekabetin, altyapıya erişimin kısıtlanmasından altyapı üzerinde verilen dijital servislerin zenginliğine ve kalitesine doğru dönüşeceğini söyledi.
Söz konusu açılımın, Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan Terzioğlu, 2,5 yıllık bir sürecin sonunda gelinen noktanın kendilerini sevindirdiğini kaydetti.
Terzioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında Ortak Altyapı Şirketi kurulması amacıyla operatörlerin bir araya geldiğini anımsatarak, Türkiye'nin dijital altyapısını birlikte oluşturmak amacıyla Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü kapsamında tüm tarafların güç birliği yaptığını bildirdi.
Söz konusu tarafların, Türkiye'nin dijital altyapısını birlikte oluşturacaklarını dile getiren Terzioğlu, şöyle devam etti:
"Protokol kapsamında iki önemli aktivite olacak. Bunlardan birincisi, mevcut altyapıların paylaşımı. Artık herkes elindeki altyapıyı diğer şirketlerle paylaşacak ve hizmeti iyi olan kazanacak. İkinci konu, eksikliklerin yapılması. Bu konuda fikir birliğindeyiz. Eksiklikleri paylaşarak, zaman zaman birbirimizin adına sorumluluklar üstlenerek ve yeni yaptıklarımızı da paylaşıma açarak, yatırıma devam edeceğiz. Amacımız, Türkiye'nin her yerinden internete erişebilecek, her noktasındaki mobil altyapıyla internete fiberle bağlayacak bir sonuca ulaşmak."
Yapılan çalışmaların 5G'nin de altyapısını oluşturduğunu ifade eden Terzioğlu, dijital altyapının, fiberle güçlendirilmesiyle Türkiye'nin, Endüstri 4.0'da artık çok daha hızlı hareket edebileceğini bildirdi.
Terzioğlu, 5G teknolojilerinin Türkiye'de çok daha hızla yaygınlaşacağına işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde 5G'nin kullanımına yönelik yeni frekansların tahsisini bekliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile bu konuda iş birliği içindeyiz." dedi.
4G ihalesine girerken spektrumun, teknolojiden bağımsız hale getirildiğine dikkati çeken Terzioğlu, bunun 5G için alınan en önemli kararlardan biri olduğunu çünkü 5G teknolojisinin, farklı spektrumların bütünleştirilerek, birleştirilerek sunulan bir hizmet olduğunu söyledi.
Yeni frekanslara yönelik yeni belirlenecek standartların 3,5 Ghz ve üzeri frekans seviyelerinde belirlenerek, ihalelerinin yapılacağını anlatan Terzioğlu, "Bu ihalede, biz büyük bir iştahla yer alacağız. Türkiye'nin 5G'ye hazırlanmasında öncü rolümüzü sürdüreceğiz." diye konuştu.
TELEKOM TÜM SEKTÖRLERİN PARÇASI HALİNE GELDİ
Turkcell'in yerli otomobil konusunda ortak girişim grubunda yer aldığını anımsatan Terzioğlu, telekomun bugün artık kendi başına bir sektör olmadığını, tüm sektörlerin bir parçası haline geldiğini belirtti.
Kendileri için stratejik olan ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim ve tarımda Turkcell olarak nasıl rol alacaklarını planladıklarını dile getiren Terzioğlu, sektörlerdeki iletişim ve bilişim teknolojileri ile dijital servislerin platformunu sağlayacaklarını kaydetti.
Terzioğlu, Türkiye'nin yerli araba projesine, akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme, suni zeka, lokasyon bazlı bilişim sistemleri ve akıllı sürüş teknolojileri konusunda yapacakları Ar-Ge çalışmalarıyla buradaki ortaklığa katkıda bulunacaklarını bildirdi.
Bünyelerinde 800'ü Türkiye'de 200'ü Belarus'da olmak üzere bin Ar-Ge mühendisi istihdam ettiklerini ifade eden Terzioğlu, bu mühendislerin, değişik sektörlerde dijital servislerin geliştirilmesine yönelik yazılımlar geliştirdiğini ifade etti.
İLK ÜRÜN ÇIKIYOR
Otomotiv grubundaki çalışmaların gelişim süreciyle yerli araba alanındaki yatırım sürecinin paralel yürütüldüğüne dikkati çeken Terzioğlu, "Biz önümüzdeki dönemde, aylar içinde Türkiye'nin Akıllı Sürüş Teknolojileri ile ilgili ilk ürününü pazara vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Terzioğlu, Akıllı Ulaşım Teknolojileri ve Endüstri 4.0'daki yatırımlarının sürekli devam ettiğine işaret ederek, çalışan sayısının yüzde 20'sinin araştırma ve geliştirmeye odaklandığını sözlerine ekledi.
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