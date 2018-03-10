Bakan Ahmet Arslan, GSM operatörlerinin sahada ULAK testlerine katılıp, başarılı bir şekilde tamamlandığını teyit eden imzaların alındığını anlatarak, kırsalda Evrensel Hizmet Fonu kapsamında baz istasyonu kurulmasıyla ilgili daha önce çalışma yaptıklarını anımsattı.

Çalışmalar kapsamında bin 799 yerleşim yerine yapılan kurulumun, 4,5G seviyesine getirilmesi konusunda ihaleyi kazanan Turkcell tarafından 498 ULAK baz istasyonu siparişinin verildiğini dile getiren Arslan, ULAK AŞ tarafından söz konusu üretimin ağustos ayı içinde tamamlanacağı sözünün alındığını söyledi.

Bin 472 yerleşim yerine ise baz istasyonu kurulumuna ilişkin ihalenin de Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından kazanıldığını ifade eden Arslan, bu ihale kapsamında da yaklaşık 600 ULAK baz istasyonu teslimatının yapılacağını kaydetti.

Yılın ikinci yarısında ise bahsi geçen 600 ULAK baz istasyonu yapımının gerçekleştirileceğini belirten Arslan, "Ayrıca her GSM operatörümüze bu sene içinde 250 ULAK baz istasyonu teslimatı yapılacak." diye konuştu.

"ŞİRKETLERİN ÖNÜ AÇILACAK"

İspanya'daki GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018'de GSM operatörü temsilcilerinin, üretilecek bütün ULAK baz istasyonlarını alacaklarını söylediklerine dikkati çeken Arslan, söz konusu baz istasyonunun üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

Arslan, Türkiye'de milli ve yerli ürünlerin kullanılacağı bir pazar olduğunu dile getirerek, ULAK'ın bunlardan birisi olduğunu, yerli anten üretim çalışmalarının da bulunduğunu anlattı.

Bakanlık olarak bu tür çalışmalara her türlü desteği verdiklerine işaret eden Arslan, "Çünkü biliyoruz ki ülkemizde bunları kullandıkça, bunlara imkan oluşturdukça belli bir tecrübeden sonra bu ürünleri, şirketler dışarıya satabilme kabiliyetine sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, bu tür çalışmaları hem destekleyeceklerini hem de sektörün gelişmesi için şirketlerin önünün açılacağını sözlerine ekledi