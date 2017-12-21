Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, et ve hayvan ithalatını bitireceklerini, küçük aile işletmelerine destek vereceklerini söyledi. Fakıbaba, 1 Ocak’tan itibaren 200 ve altı büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilerin, hayvanını ruhsatlı herhangi bir kesimhaneye götürdüğünde 250 lira destek alacağını vurguladı.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada ucuz et tartışmalarına değinen Fakıbaba, “İthalat bitecek, küçük üreticilere desteklemeler olacak, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 500 bin buzağı besleyecek. Bu çalışmaların sonunda hayvan ithal eden değil, ihraç eden ülke olacağız. Küçük aile işletmeleri teşvik edilecek, görmediğiniz oranda teşvik edilecek, işi bilen insanları destekleyeceğiz” diye konuştu. Bu yıl başlattıkları damızlık, düve, manda, koç ve teke üretim merkezlerini güçlendireceklerini ifade eden Fakıbaba, “Bu et ithalini bıraktıracağız. Bunu küçük üreticilerle ve TİGEM’le yapacağız” dedi.
“DESTEKLERİ ARTIRDIK”
2017 döneminde toplam destek içinde hayvancılığın payını yüzde 4’ten yüzde 30’lara çıkardıklarını kaydeden Fakıbaba, “Son 15 yılda hayvancılığa 25 milyar lira ödedik” dedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Fakıbaba, Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli’ni oluşturduklarını anlattı.
‘İSRAF EDEN İFLAS EDER’
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, bugün, bir tarafta açlığın, diğer tarafta ise aşırı tüketimden gelen sağlık sorunları ve israfın bir arada olduğu dünyada yaşandığına dikkati çekti. Dünyada 2 milyar insanın aşırı kilolu olduğunu belirten Fakıbaba, 800 milyon insanın da açlık çektiğine dikkat çekti. Fakıbaba şöyle konuştu: “Bunun da 650 milyonu obezite sorunlarıyla uğraşırken 800 milyon insan açlık çekiyor ve yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor, O nedenle, geldiğimiz günden beri hep ‘İsraf eden, iflas eder’ diyoruz, ‘Tarım ve gıda sadece yiyeceğimiz değil, geleceğimizdir’ diyoruz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.