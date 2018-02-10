2000’den bu yana QNB Finansbank Grubu bünyesinde bulunan ve son beş yıldır QNB Finansinvest’te Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapan Özgür Güneri, 1 Şubat 2018 itibari ile ortak ve CEO olarak BTCTurk’e katıldı.

"HENÜZ HEDEFE ULAŞAMADIK"

Gazete Habertürk'ten Özgür Güneri'nin haberine göre; Finanstaki 25 yıllık tecrübesini BTCTurk’e aktarmak hedefi ile yola çıktığını aktaran Güneri, şunları söyledi:

“BTCTurk olarak sistem, altyapı, ekip, güvenlik gibi alanlara önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin artan ilgisi bizi memnun etse de onlara dünya standartlarının ötesinde hizmet verme hedefimize henüz ulaşamadığımızın bilincindeyiz.” TL ile Bitcoin ve Ethereum alınıp satılabilen BTCTurk, yerli kripto para borsaları arasında işlem hacminde ikinci sırada yer alıyor.

JAPONYA'DA KRİPTO PARAYA YÜZDE 55 VERGİ GELİYOR

Bitcoin ticaretinin yaklaşık yüzde 40’ının Yen ile gerçekleştirilmesi Japonya hükümetini harekete geçirdi. Japonya Ulusal Vergi Dairesi, kripto para kazançlarının “diğer gelirler” başlığı altında vergilendirilmesi için adım attı.

Daire, yıllık kripto para kazançlarının her yıl 16 Şubat ve 15 Mart tarihleri arasında doldurulacak beyannamelerde belirtilmesini istedi. Hazırlanan tasarıya göre hisse senedi ve döviz piyasalarındaki yüzde 20 verginin aksine, kripto para gelirlerinin vergi dilimleri yüzde 15 ila 55 arasında değişecek. En yüksek vergi dilimi yılda 40 milyon yen (yaklaşık 365 bin dolar) üzerinde kazanç elde edenler için uygulanacak. Uzmanlar, düzenlemenin hayata geçmesinin ardından Japonya’daki önemli kripto para yatırımcılarının ülkeyi terk edebileceğini ifade etti.