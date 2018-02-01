Son dakika gelen bilgiye göre, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.
Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen HİSAR projeleri başarıyla sürdürülüyor.
Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'nın test füzesi atışı, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin katılımıyla ROKETSAN ve ASELSAN tarafından Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.
Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.
FÜZENİN UÇUŞU SIRASINDA ZORLU MANEVRALAR BAŞARIYLA TEST EDİLDİ
HİSAR projeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacının karşılanması ve dünyadaki örnekleriyle yarışır nitelikte hava savunma füze sistemlerinin Türkiye'ye kazandırılması amacıyla yürütülüyor.
Bu kapsamda füzeler ROKETSAN, radar, elektro-optik, komuta kontrol, atış kontrol da ASELSAN tarafından geliştirildi.
HİSAR sistemleri, uçaklar, helikopterler, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya füzelere karşı etkili olacak.
ARŞİV GÖRÜNTÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde HİSAR Füzelerini tasarladı.
HİSAR Füzelerinin fırlatıldığı sırada çekilen görüntülerinde, "HİSAR Füzeleri; askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı HİSAR-A 10 +km, HİSAR-O 16 +km menzil aralıklarında kullanılan hava savunma füzeleridir. HİSAR füzeleri aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına, değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır." şeklinde bilgiler paylaşılmıştı.
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