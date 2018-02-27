İş-Yaşam

Yerli insansız askeri sistem ABD yolunda

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçik'e "yol açan" zırhlı insansız kara aracı TOSUN'un sahada başarıyla görevini sürdürdüğünü belirtti. Derebaşı, "Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz" dedi

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    Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçik'e "yol açan" zırhlı insansız kara aracı TOSUN'un sahada başarıyla görevini sürdürdüğünü belirterek şu açıklamalarda bulundu:

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    "Amerika ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz" dedi.

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    Derebaşı yaptığı açıklamada, güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerinin, yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alanda başta uzaktan kumandalı zırhlı araçlar olmak üzere zırhlı personel taşıyıcı araç, zırhlı arazi tipi kamyonet, zırhlı komuta kontrol araçları, iş makinesi, vinç, silahlı operasyon robotu, güvenlik kabini, insansız kara ve hava araçlarıyla bunlara ait uzaktan kumanda sistemlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini anlattı.

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    Uzman üretim ve Ar-Ge kadrolarıyla sivil ve askeri amaçlar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine farklı seçenekler sunduklarına dikkati çeken Derebaşı, sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN'un 3 yıldır sahada kullanıldığını bildirdi.

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    Derebaşı, zırhlı araç üretiminde 10 yıllık tecrübeye sahip olduklarını ve 5 yıldır insansız araçlar üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

     

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Yorumlar 43
  • Misafir 23 Şubat 2018 Cuma 21:40
    "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR" CÜMLESİ BU HABER DE CUK DİYE YERİNE OTURDU. ANLAYANA
  • Misafir 23 Şubat 2018 Cuma 17:36
    çok önemli başarılar.. teknoloji askeri alanda hızla gelişir ,özellikle savaş durumlarında. sonra diğer alanlara da yayılır . devam....
  • Misafir 23 Şubat 2018 Cuma 17:02
    Tank değil önce sepet versiyonunu yapmışlar tank sonra.
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