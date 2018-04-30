Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko iki yıl önce hayata geçirdikleri Türkiye'nin kendi ödeme sistemi olan TROY'un bugün 2.5 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Yola çıkarken hedeflerinin Türkiye'de bankacılık kesimine erişimi olmayan 20 milyon kişi olduğunu hatırlatan Canko, TROY'un iki yılda bankacılık kesimine erişimi olmayan 2.5 milyon kişiyi bankacılık sistemine soktuğunu belirtti. İki yıl önce sadece bir bankaya ait olan kart ve diğer bir bankaya ait POS cihazı ile başladıklarının altını çizen Canko, "Bu kart Türkiye’nin her yerinde geçecek, bu POS Türkiye’nin her yerinde olacak diyerek bir hayali anlattık, markayı tanıtmıştık. Şu anda Türkiye’nin tüm POS’ları yani 2.2 milyon POS’un hepsi TROY, Türkiye'deki 50 bini aşkın ATM'nin tamamı TROY yani yüzde 100’ü kabul ediyor” diye konuştu.
HEDEF BU YIL 7 MİLYON KARTA ULAŞMAK
Bu yıl hedeflerinin 7 milyon karta ulaşmak olduğunu kaydeden Canko, nihai hedefin ise her cüzdanda yer almak olduğunu söyledi. 25 banka, 3 elektronik para kuruluşu toplamda 28 üyeleri olduğunu ve tüm bankaların katılımını aldıklarını belirten Canko, "30 ay sonra çok daha büyük başarıyla karşınıza çıkacağız. Yurtdışında da geçerli olmak için imzaları attık. Discover ile yaptığımız işbirliği sayesinde TROY logolu kartlar dünyanın 185 ülkesinde, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1.9 milyon ATM’de geçerli hale geldi" dedi. Bunu prestij olsun diye yaptıklarını kaydeden Canko, kartlı harcamaların yüzde 97.5’inin yurtiçinde yapıldığı bilgisini verdi.
‘YÜZDE 11 PAZAR PAYINA ULAŞTIK’
Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre Türkiye’de 200 milyon kart bulunduğunu belirten Canko, “TROY kart sayısı yüzde 1’in biraz üzerinde. Küçük görünebilir ama 2017’de her 100 banka kartından 11’i TROY logolu basıldı. Yüzde 11 pazar payına ulaştık” dedi.
2.2 MİLYON POS’UN HEPSİ TROY
2017 sonu itibarıyla:
Kredi kartı sayısı 62 milyon adet
Banka kartı sayısı 132 milyon adet
POS sayısı 2.2 milyon adet
Kişi başına düşen kredi kartı 2.2 adedi buldu
İNOVASYON MERKEZİ VAR
TROY İnovasyon Merkezi’ni kurduklarını belirten Canko, “Bunun en büyük faydası şayet ödeme sistemlerinde bir inovasyon yaparsanız kartın sağ alt köşesindeki markaya bağlısınız. Önce fikrini götürüp o markaya ‘Şöyle yapabilir miyiz’ diyorduk, onlar ‘Mühendislerimiz meşgul teste gelin’ diyordu ve inovasyon o süreçlerde erozyona uğruyordu. TROY sayesinde inovasyon hızlanacak, tüm bankaların ve üyelerimizin önünü de inovasyon anlamında açmış olduk” dedi.
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