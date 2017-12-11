Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan, öğrencilere tutumlu olmak ile yatırım yapmanın, yerli malı kullanımının öneminin aktarıldığı önemli bir gündür. Yarın kutlanmaya başlanacak olan Yerli Malı Haftası süresince çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nda okunabilecek şiirleri araştırıyor. Bizde sizler için en güzel Yerli Malı Haftası şiirlerini derledik. İşte okunabilecek 2, 3, 4 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri...
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ (2, 3, 4 KITALIK)
MEYVELER YERLİ MALI
Adımdır mandalina
Sağlık veririm sana
Pek sevimli meyveyim
Bol bol yiyin bakayım
Amasya elmasıyım
Meyvelerin hasıyım
Al sarı yanağım var
Beni yersen kan yapar
Ankaradır memleketim
Koyu sarıdır rengim
Isırınca bal akar
Yiyenlere can katar
Al portakal bal portakal
Yemezsende seyrine dal
Kokum bile başka benim
Şerbet dolu hep bedenim
İzmir’in üzümleri
Sevilmezmi arkadaş
İnsanlara pek yarar
Kurusu var yaşı var
Çiçek olur açılırım
Mercan gibi saçılırım
Hastaya nar sorulmaz
Şurubuna doyulmaz
YERLİ MALI
Haftamızı açalım,
Yurda neşe saçalım.
Yerli malı dururken,
Yabancıdan kaçalım.
İpekli var, yünlü var,
Pamuklu var, bezi var.
Fabrikalar işliyor,
Öz malım gelişiyor.
Yaban malı almayız,
Düşünmeye dalmayız.
Biz tutumlu oldukça,
Hiç de yoksul kalmayız.
LATİF ÖKTEN
BİZİM YERLİ MALIMIZ
Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.
Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.
Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan
Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.
Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine
Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.
Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına
Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.
Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,
Her karışı hazine bizim yurt masalımız.
Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi
Petekleri doldurur mis kokulu balımız.
Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir
Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı…
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.
HAKKI SUNAT
YERLİ MALI HAFTASI
Yerli malı haftası,
Seni özledik durduk.
Günün gelecek diye,
Yolunu gözlüyorduk.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
Yurdumuzda neler yok,
Ne yetişmez, ne bitmez?
Eğer görmek istersen
Yurdu biraz dolaş gez.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
İSMAİL HAKKI TALAS
Okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilir.
Ülkemizde Yerli Malı Haftası'nda öğrenci ve öğretmenler yerli malı olan yiyecekleri okullarda düzenlenen etkinliklerde bir arada tüketir.
Yapılan yerli malı etkinlikleri ile öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen yerli ürünlerden seçilmesinin önemi anlatılır. Bu sayede ülkenin zenginleşmesine yönelik bir adım atılır. Etkinlikler esnasında Türk malları hakkında çeşitli bilgiler verilir, konuyla ilgili şiirler ve bilgilendirici metinler okunur.
1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekonomik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere aşırı para akışının önüne geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için oldukça önemlidir.
*Ak akçe kara gün içindir.
*Sakla samanı, gelir zamanı
*Kalkınmak için milletçe tutumlu olmalıyız.
*Yabancıya giden para, bir daha geri dönmez.
*Vakit, nakittir.
*Bugün işten kaçma, yarın avuç açma.
*Milli tutumu ve üretimi artırmak, yatırımı geliştirmek, yatırımları verimli şekilde kullanmak devletin hedefidir.
*Tutumlu olmak, ulusal bir görevdir.
*Har vurup harman savurma.
*Ayağını yorganına göre uzat.
*Emek olmayınca yemek olmaz.
*Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.
*İşten artmaz, dişten artar.
*Damlaya damlaya göl olur.
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