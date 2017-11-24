Yerli otomobil elektrikli mi benzinli mi olacak? İşte en net açıklama

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu'nun düzenlediği 'Şirketlerde Devamlılığın Metotları' konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'de yerli otomobili üretecek 5'li grubun içinde bulunan Kıraç, son gelişmeler hakkında da bilgi verdi. Yapacakları otomobilin elektrikli olacağını belirten Kıraç, "Hangi şehirde yapacağız, hangi modeli yapacağız gibi konularımız var. Fakat 5 kişilik grup doğru bir gruptur. Şu anda Türkiye'nin her yerinde bu otomobili kullanmak mümkün mü, değil, altyapı lazım. Benzin doldurur gibi elektrik dolumu yapılabilecek istasyonlar lazım. Doğru zamanda Türkiye bu işe giriyor. Yan sanayi zayıf olduğu için başta zorlandık ama bugünkü yan sanayinin geldiği seviye çok yüksek. Birlik daha müşavir firmayı seçmeye çalışıyor, ona bir hazırlık yaptıracağız, ondan sonra şekillenecek. Kendimizi kapalı duvarlar arasına alırsak zarar ederiz. Avrupa'ya otomotiv sattığımız için bunu kapatmamız yanlış olur. Ben eski bir otomotivci olarak bunu yapabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Dünya devi Tesla'nın otomotiv sektöründe kullandığı teknolojinin harika ancak çok pahalı olduğunu vurgulayan İnan Kıraç, "Bu nedenle 100 bin araba satmış olmalarına rağmen sorun yaşıyorlar ve şirket zarar ediyor. Dünyada senede 92 milyon otomotiv üretiliyor. Bazı öngörülere göre önümüzdeki 5 sene sonra iki şirket diğer şirketleri satın alacak ve iki şirket bütün üretimi yapacak" dedi.

YERLİ OTOMOBİLE SİPARİŞ VERENLER BİNER DOLAR VERSİN TEKLİFİ

ATSO Başkanı Davut Çetin ise kültürel ortaklık yönünde ilk adımın yerli otomobilde atılmış olduğunu söyledi. Otomobil üretmenin kolay, satmanın zor olduğunu aktaran Çetin, "Fakat burada önemli olan şey bu projenin teknoloji üretimine kapı açmasıdır. Bu proje sayesinde Türkiye elektrik pili, sensör, otonom sürüş gibi alanlarda teknoloji üretme yolunda ilerlese bile büyük kazanım olur. Projenin önemli bir yönü çok ortaklı bir kamu-özel sektör işbirliği modeli olmasıdır. Büyük özel sektör şirketlerinin bir çatı altında işbirliği yapması da bir ilktir. Sayın Kıraç'ın otomobil projesinde de rol alması ümit verici bir durumdur. Umarım ki kurumsal bir yapıyla yönetilir ve başarılı olur. Proje açıklanır açıklanmaz bazı kuruluşlar yine '10 bin araç biz alırız, 20 bin araç biz alırız' gibi beyanlar verdiler. Bence bunu sözde bırakmayalım ve herkes biner dolar yatırıp sipariş versin, bu proje gerçek bir milli proje olsun" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL

elektrikli mi benzinli mi olacak