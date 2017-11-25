Yerli otomobil nerede üretilecek? Yerli otomobile 6 bin dönüm arazi

Bilecik olarak yerli otomobil seferberliğinde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bilecik'in yeni kurulacak 3. Sanayi Bölgesi, yerli otomobil için hazır. Yerli otomobil, diriliş ruhunun bir sembolü haline geldi. Bu zamana kadar bu işi yapacaklar çıkmıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle '5 babayiğit' çıktı. Kendilerine milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Dirilişin ve şahlanışın sembolü Bilecik, yerli otomotiv için en uygun yer. Kentin hangi noktası olursa olsun. Otomotiv alanında çok önemli yere sahip Sakarya ve Bursa'nın üzerinde bir çizgi oluşturmak istiyorsak iki şehre de 100 kilometre mesafedeyiz."Bursa karayolunda bulunan ve onayları alınan 6 bin dönümlük 3. Sanayi Bölgesi alanının tüm altyapı ve parsel çalışmalarının bitirildiğine işaret eden Yağcı, "Otomotiv üretimini oraya yönledirme imkanına sahibiz. Bu yarışta biz de varız. Bu heyecanı biz de paylaşıyoruz. Yerli otomobille diriliş ruhunun kendi topraklarında yeniden doğması sağlanmış olur. Bunun bu anlamda önem arz ettiğini düşünüyorum. Şehrimizin tüm imkanlarını sunmaya hazırız.