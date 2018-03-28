Yerli otomobilin tasarımı da yerli olacak

Ortak Girişim Grubu'nda yer alan Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobil ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:



"Yaklaşık 2 aydır bunun üzerinde ciddi anlamda çalışıyoruz ama bu noktadan sonra çalışmalar biraz daha hızlanacak. Seçim, değerlendirme, araştırma süreci çok zaman alıyor. Bu aşamaların sonuna doğru yaklaştık. Dolayısıyla biraz daha hızlanacağımızı düşünüyorum."

Şirketin önümüzdeki günler içinde kurulup, yönetim takımının belirlenmesi aşamasına geldiklerini de açıklayan Koçak, "2019 yılı sonuna kadar ilk prototipi gerçekleştirip sunmayı, daha sonra da 2022 yılı içerisinde ilk üretimimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Şu anda takvimde herhangi bir sapma söz konusu değil" dedi.

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