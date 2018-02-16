Türkiye'nin Otomobili OGG'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2 Kasım 2017'de imzalanan protokol kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu ortaklığında yapılan çalışmaların son hızla sürdüğü bildirildi.
İstanbul'da faaliyete geçen proje ofisinde, proje operasyonlarının günlük yönetimi ve takibinin yapıldığı belirtilerek, farklı ülkelerde başarılı işlere imza atmış çok geniş bir ekiple çalışıldığı ve devlet tarafından güçlü bir şekilde desteklenen projede dünya standartlarında bir sonuca ulaşma gayesi içinde olunduğu ifade edildi.
Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağı düşünülen bu proje için teknoloji ve tüketici trendleri de izlenerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulmaya çalışıldığı, teknik ve finansal analiz çalışmalarının da bu kapsamda sürdürüldüğü belirtildi.
Tüm bunlar yapılırken Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye'nin otomobilini tasarlamanın birinci öncelik olduğu vurgulanarak, bu bağlamda Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürütüldüğü ve çalışmaların Türk milletinin isteklerine göre şekillendirildiği kaydedildi.
Bu kapsamda Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son durum ve alınan ilk kararlara ilişkin şu bilgiler verildi:
"Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin uzun soluklu bir yatırım planlaması gerektirdiğinin farkındayız. Üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlarımızı hazırlamaktayız. Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılmaktadır. Uluslararası markalarla rekabet edecek yerli marka araçların ilk modelini daha önce açıklandığı gibi 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda seri üretime geçiş olarak planlamaktayız. Öncelikle Türk halkının beğenisine sunulacak olan Türkiye'nin otomobili en yüksek standartlarda üretilecek ve geliştirilecek olup, sanayimiz ve teknolojimiz açısından da bir kaldıraç vazifesi görecektir. İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini belirlemek üzere de kapsamlı bir süreç yönetiyoruz."
Açıklamada, üretilecek araca şimdiden yoğun talep gelmesinden memnuniyet ve gurur duyulduğu ancak şu aşamada bir ön sipariş alma durumunun söz konusu olmadığı belirtildi. Üretim yeri kararının ise yapılmakta olan teknik ve finansal analiz çalışmalarının tamamlanmasından sonra verileceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, OGG tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlerin dikkate alınmaması gerektiği kaydedildi.
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