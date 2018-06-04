Yerli otomobilin CEO'sundan ilk açıklama

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektörüne gönül vermiş bir mühendis olarak, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin hayallerini süsleyen ve heyecan veren bir proje olduğunu söyledi.
Türkiye'de ve yurt dışında edindiği tecrübeleri ülkesine geri verme imkanı bulduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili Projesi, disiplinle, profesyonelce ve özveriyle yol haritası üzerinde çalışıldığı sürece yapılabilir bir proje." diye konuştu.
Karakaş, projeyi finansal ve teknik açıdan tüm şeffaflığıyla ve detaylarıyla inceleme fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Projenin paydaşları olan babayiğitler Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projeye inançları, taahhütleri ve uyumları beni çok etkiledi. Projenin, çağın gereksinimlerini içeren bir teknoloji dönüşüm projesi olması ilgimi çekti. Bu, yöneticiliği kabul etmemde beni ikna etti."
Küresel pazarda rekabet edebilen ve söz sahibi bir otomobil markası yaratma vizyonuyla hareket ettiklerine dikkati çeken Karakaş, "Misyonumuz, uzman ve nitelikli bir ekiple teknoloji transformasyonu projesini gerçekleştirmek. Buna, 1 Eylül'de tüm ekibimle işe başladıktan sonra son şeklini vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
'İMKANSIZ SADECE BİR FİKİRDİR'
Karakaş, yıllardır farklı pozisyonlarda ve pazarlarda edindiği tecrübenin başarısında önemli rolü olduğuna işaret ederek, "Özellikle Bosch Türkiye Genel Müdürlüğü dönemimde edindiğim kriz yönetimi tecrübesi küresel sorumluluklarımda çok faydalı oldu. Çünkü dünyanın bir yerlerinde mutlaka kriz ortamı vardı." ifadesini kullandı.
Sektördeki başarısına uzanan yolu anlatan Karakaş, şunları kaydetti:
"Kişisel olarak yeteneklerimin ve tecrübelerimin farkında olmak önemliydi. Prensip ve değerlerime bağlı olarak disiplinli ve özverili çalıştım. İmkansızın sadece bir fikir olduğuna inanırım (İmpossible is just an opinion). İnsan faktörünü başarının temelinde görürüm. Nitelikli ve uzman ekiplere güvenerek çalışırım. İş hayatımdaki tüm kararlarımın merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koymayı çok önemserim."
Yaratıcılık ve vizyonerliğin önem taşıdığını dile getiren Karakaş, "Ekibimle gerçek empatik iletişimi önemsiyorum. Yaptığım işe tutkuyla bağlanmak ve başkalarına ilham vermek, girişimcilik ruhuyla çalışarak kararları sonuç odaklı almak önemsediğim detaylar." dedi.
1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Yerli bir otomobil markası yaratmak hedefiyle çıkılan yolculukta, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs'ta atılmıştı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı da yüzde 5 olarak belirlenmişti.
Şirketin başına getirilen Bosch Türkiye Genel Müdürü Karakaş, görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.
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