Yerli oyun ekosistemi İstanbul’da buluştu

Oyun sektöründen geliştiriciler, yayıncılar, donanım üreticileri, servis sağlayıcıları, üniversiteler ve eSpor çevreleri, küresel girişimcilik haftası kapsamında bir araya geldi.
Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği (Oyunder) tarafından organize edilen "O da geliyo!" isimli etkinlik, kapsamında bir yandan oyun girişimlerinin çalışmaları ve girişimleri tanıtılırken, diğer yandan firmalar ve paydaşları birbirleri tanıştı, sohbet etti ve bilgi alışverişinde bulundu.
Mayıs ayında gerçekleşen birinci buluşma gibi ikinci buluşmaya da Point Hotel Gayrettpe de bulunan The Game for Big Kid’s ev sahipliği yaptı.
"İSTİHDAM POTANSİYELİ DİKKATE ALINMALI"
Anadolu ajansına konuşan Oyunder başkanı Tansu Kendirli, "Sektörün nitelikli işgücüne yönelik büyük bir istihdam sağlama potansiyeli var. Bu an için ekosistemdeki Oyun şirketlerinden kamu desteklerinden faydanlanma oranı maalesef istenen seviyede değil, bu seviyenin %25-30 civarında iyileştirilebilme potansiyeli olduğunu görüyoruz." dedi.
"Sektörü büyütmeye yönelik stratejilerin doğru kurgulanması gerekiyor." diyen Kendirli şöyle devam etti: " Türkiye'de geliştiriciler %80'lik bir oranda mobil oyun alanına angaje olmuş durumda. Bu Konsol ve PC tarafında geliştirilen oyunların süresi ve bütçesi dikkate alındığında anlaşılır bir durum. Mobil Oyun pazarı hızlı büyüyen bir pazar olduğundan bu noktaya yoğunlaşıyor olunmasında bir problem olduğunu söyleyemeyiz. Ancak diğer pazarlarda da alınabilecek çok yol var. Yatırımcıların ve özel sektöründe doğru projelerle bu ekosisteme entegre edilmeleri ilham verici sonuçların sayısının logaritmik biçimde artmasını sağlayacak."
YENİ PROJELER SERGİLENDİ
Etkinlikte Türkiye'de geliştirilen yeni projelerden bazıları da sektöre tanıtıldı.
Üniversiteli oyun tutkunları tarafından kurulan ve kısa sürede ilgi çeken GameHUB servisi sahnedeydi. Bulut servisi üzerinden oyunculara oyun oynama deneyimi yaşatarak donanıma bağlı sorunları en aza indirmeyi planlayan GameHUB ilgi çekti.
Ünlü Sinema Oyuncusu Fikret Kuşkan’ın ilke kez bir oyun karakterini canlandırdığı ve senaryosu Ahmet Ümit’in tarafından yazılan Recontact2 Eye’s of the Sky oyunu da bu çerçevede sektörün ulaştığı yeni anlayışı ve sektörler arasında kurulabilecek işbirliğinin sınırları göstermek adına projenin Mimarı Eray Dinç tarafından tanıtıldı.
Atom Games tarafından geliştirilen ve strateji oyunu Son Kale de ilgi çeken projeler arasındaydı. Cultic Games'in merakla beklenen oyunu STYGIAN: Reign of the Old Ones da tanıtılan projelerden oldu.
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