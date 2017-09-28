Yerli plazma devlete 15 milyar lira katkı sağlayacak

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Kızılayı tarafından yürütülen yerli plazma üretiminde geri sayım başladı.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak plazma üretimi için 2 firmadan teklif alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda, 12 yıllık süreç için daha uygun fiyat veren MT Grup firması ile 15 Eylül'de proje sözleşmesi imzalandı.
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türk Kızılayı arasında Ağustos 2015'te ilk olarak imzaları atılan "Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi", Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin de gündemine alındı.
18 FİRMA YERLİ PLAZMA İÇİN TALİP OLDU
Türkiye'de yerli plazma ürünleri üretilmesinin hayata geçirileceğinin duyurulmasının ardından, 18 firma üretim buna talip oldu. Kriterlerin duyurulmasının ve yapılan görüşmelerin ardından da firma sayısı 11'e indirildi.
Geçen yıl kasım ayında firmaların ön sunumları Alternatif Geri Ödeme Komisyonu (AGÖK) tarafından dinlendi.
Sağlık Bakanlığı, SGK ve Türk Kızılayı arasında 2015'te imzalanan protokol, mayısta güncellendi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan 2 firmadan (MT Grup, Kedrion) nihai fiyat teklifleri alındı. 12 yıllık süreç için daha uygun fiyat veren firma MT Grup ile yerli plazma üretimi için 15 Eylül'de imzalar atılarak proje sözleşmesi imzalandı.
EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN 4 ANA PLAZMA ÜRÜNÜ ÜRETİLECEK
"Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi"nin hayata geçirilmesi ile Türkiye'nin kan ve kan ürünleri konusunda kendine yetebilmesi sağlanacak. Proje sayesinde, Türk Kızılayının tam kan bağışından elde edilen ancak kullanılmayan plazması da ham madde olarak değerlendirilecek.
Plazma ürünlerinin üretimi için kurulacak tesislerde, nitelikli personel yetiştirilip istihdam edilecek, cari açığın kapatılmasına da katkı sunulacak.
Proje ile kamu maliyesine yaklaşık 15 milyar liralık katkı sağlanarak Türkiye’nin önemli bir harcama kalemi millileşmiş olacak.
Proje kapsamında ayrıca en çok ihtiyaç duyulan en yüksek maliyetli 4 ana plazma ürünü (faktör 8, faktör 9, immunoglobulin ve albümin) Türkiye'de üretilecek.
Yerli plazma ürünleri ile ilgili olarak sözleşme imzalanan firmaya alım garantisi verilecek. SGK, kurulacak tesisten elde edilen ürünleri satın alacak.
Dünya genelinde kendi plazmasını işleyerek sunan çok az sayıda ülke bulunuyor. Sağlık Bakanlığının hedefleri arasında yerli plazma ürünleri ihraç etmek de yer alıyor.
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