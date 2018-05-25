Savunma sanayisinde söz sahibi ülkelerin son dönemde üzerinde çalıştıkları öncelikli teknolojiler arasında "Rail Gun (Raylı Silah)" olarak da adlandırılan elektromanyetik top sistemi bulunuyor.
Günümüzde kullanılan klasik konvansiyonel silah ve savunma sistemlerinden kimyasal enerjiyle sevk edilen mermi, harp başlığı, roket, füze gibi araçlar, hedef ya da düşman üstünde yanıcı, patlayıcı, tahrip edici etkiler yaratıyor.
Elektromanyetik top sisteminde ise hipersonik hızlarda merminin fırlatılması için barut veya kimyasal yerine elektrik enerjisiyle üretilen elektromanyetik itki kullanılıyor.
Savunma sanayisinde söz sahibi sınırlı sayıda ülke, ateşli silahların yerini alması beklenen elektromanyetik top sistemi üzerinde çalışıyor.
ABD, İngiltere, Çin, Almanya, Fransa, Rusya'nın geçtiğimiz 20 yılda elektromanyetik fırlatma teknolojisine 150 civarında araştırma merkezinde, 5 bine yakın uzmanla yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yaptığı tahmin ediliyor.
Türk savunma sanayisi de bu ülkelerle eş zamanlı elektromanyetik top sistemi konusunda çalışmalar yürütüyor.
Türkiye'de ilk defa 2013'te yerli imkanlarla özel sektör tarafından prototip üretildi. Prototip, zaman içinde geliştirilirken şu ana kadar binden fazla başarılı test atışı yapıldı.
Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen elektromanyetik top sistemiyle 1 megajul kapasiteye ulaşıldı. Sistemle farklı mühimmatlarla 880-2 bin 60 metre hızlarda atışlar gerçekleştirildi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, elektromanyetik top ve lazer silah sistemi gibi yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor, bu alanlarda yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek veriyor.
Müsteşarlık, prototip sistemlerin mümkün olan en kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanacağı silah sistemi platformlarına dönüştürülmesini amaçlıyor.
Etkinlik artıyor, maliyetler düşüyor
Elektromanyetik top sisteminin, diğerlerinden ve özellikle klasik top ve füze sistemlerinden bir dizi üstünlüğü bulunuyor.
Elde edilen itme kuvvetiyle hipersonik (ses hızınının 5 katı) hızlarda atış yapılabiliyor.
Mevcut top-roket mühimmatından yüzlerce kat yüksek enerjilere ulaşılabiliyor ve buna bağlı yüksek imha kapasitesi elde edilebiliyor.
Top mermisi fiyatına füze menzilinde atış olanağına erişilebiliyor. Elektromanyetik top sistemi ve mermisi, bir füzeye kıyasla maliyet ve üretim anlamında üstünlükler taşıyor.
Sistemde kullanılan mermilerin yüksek hızı ve küçük ölçüleri, hedefe çok daha hızlı ulaşmalarını sağlayarak önlem alınmasını güçleştiriyor.
Sistemin geliştirildikçe uzun menzilli balistik mühimmatları, hatta mikro-mini uydu fırlatma potansiyeli bulunuyor.
Yerli ve milli olması, uygun maliyetleri nedeniyle elektromanyetik top sisteminden istenen sayıda üretilebilecek ve sistem savunma sanayisinin gelişimi açısından çarpan etkisi oluşturacak.
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