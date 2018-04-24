Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.

2017 yılı kasım ayında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Altay tankında kullanılacak Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde beş şirketin çağrı dosyası aldığını açıklamıştı.

SSM'nin web sitesinde yer alan açıklamaya göre, çağrı dosyası alan şirketler BMC Otomotiv Sanayi, Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet AŞ, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi, Tusaş Motor Sanayi, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi olmuştu

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