Yerli uzay aracının parçalarını üretmeyi hedefliyorlar

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ESTAŞ'ta; Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania gibi dünyaca ünlü firmaların ürettiği otomobiller ile ağır vasıtalar, lokomotifler ve gemi jeneratör motorlarının eksantrik mili (kam mili) imal ediliyor. Eksantrik mili, ABD, Fransa, Almanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülkeye satılıyor. ESTAŞ yetkililerince kurulan yeni fabrika ile artık Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlara da açılmaya başlandı.
'2071 HEDEFİMİZ, YERLİ UZAY ARACININ PARÇALARINI ÜRETMEK'
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre 2071 hedeflerinden birinin, uzay araçlarının parçalarını üretmek olduğunu da vurgulayan Osman Mavuş, şunları söyledi:
"ESTAŞ, 2023 hedeflerini şu anda garantiledi. Hatta çok üzerine çıktık. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bu zamana kadar uzun vadeli planlar yapamıyorduk; ama Cumhurbaşkanı'mızın en son yaptığı konuşmalardan ben çok etkilendim. 2071 yılını da gösteriyor. Türklerin biliyorsunuz Anadolu´ya girişinin bininci yıl dönümü. Biz de bunu düşünmeye başladık. Yani olmayacak bir şeyi düşünmeye başladık; ama düşündükçe neler olabilir, ESTAŞ nereye gidebilir bunlar aklımıza gelmeye başladı. Belki 2071 yılında ESTAŞ yerli uzay aracının parçalarını yapacak bir konuma gelecek. Biz bunları görmeyiz; ama fabrikamız birçok kişi ziyaret ediyor. 2071'de bizim minimum ESTAŞ'ı görmek istediğimiz yer Türklerin yaptığı uzay aracının birçok parçasının yapabilecek hale gelmesidir."
Fabrikaya, 2071 hedefleri doğrultusunda, astronot ve göktaşı gibi çeşitli görseller yerleştirildi.
'100 BİN CİVARINDA BÜRÜN ÇIKARACAĞIZ'
Yeni fabrikanın hizmete alınmasıyla üretimde artışın sağlanacağını kaydeden Mavuş, "Fabrikamız tamamlandığında burada ayda 100 bin adet civarında bir ürün çıkaracağız. Burası Hindistan, özellikle Rusya ile uçak krizinden sonra düzelen ilişkiler sonrasında Rusya'dan ciddi talepler oluşmaya başladı. Ayrıca Brezilya'daki fabrikalara da buradan hitap edeceğiz. Son zamanlarda Volvo ile yaptığımız bir anlaşma var. Çin grubuna üretim yapılacak. ESTAŞ her sene yüzde 20 ve 30 civarından hem istihdam yönüyle hem de üretim ve ciro anlamında büyüyen bir şirket. Motorun kalbi eksantrik mili üretiliyor. Bunu motorun kalbi ve beyni gibi de düşünebiliriz" diye konuştu.
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