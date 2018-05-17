"Deneysel uydumuzdan veri almaya başladık"

Arslan, Kars Kültür Merkezi'nde ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın hizmete veriliş töreninde yaptığı konuşmada, geleceğin, bilgi ve iletişim çağıyla çok daha anlamlı hale geleceğini, bu bilinçle haberleşme sektörünü büyütmek ve ülkeyi bu alanda en üst sıralara taşımak için çalıştıklarını söyledi.
Hedeflerinin ülkenin her köşesinde, vatandaşlara gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerini götürmek ve bilgi toplumu sürecini tamamlamak olduğunu dile getiren Arslan, yerli ve milli üretimin her alanda azami seviye çıkarılmasını istediklerini vurguladı.
Bakanlık olarak yürüttükleri evrensel hizmet projelerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünlerin kullanımının zorunlu tutulduğunu ifade eden Arslan, "ULAK Projesinde birinci faz için, bin 799 yerleşim yeri için yerlilik oranını yüzde 10 olarak öngörmüştük, yüzde 43'e çıkardık.
İkinci faz bin 472 yerleşim yeri için ise yerlilik oranını yüzde 30 öngörmüştük, yüzde 54'e çıktı. Böylece milli haberleşme sanayisinin oluşmasına bakanlık olarak destek veriyoruz. Bu çalışmalar artık meyvelerini vermeye başladı." diye konuştu.
ULAK'ın ilk yerli ve milli 4,5G baz istasyonu olduğuna işaret eden Arslan, ULAK'ın haberleşme gibi ulusal güvenliği yakından ilgilendiren ve milli üretimi şart olan alanda atılan dev bir adım olduğuna dikkati çekti.
Fiberde ortak yatırım
Fiber optik altyapısının ortak kullanılmasına yönelik projeye değinen Arslan, "Fiber optik altyapısında mükerrer yatırımdan kaçınılması adına önümüzde hafta Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla fiber optik altyapısının ortak kullanılması, geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin lansman yapacağız." ifadesini kullandı.
Gelecek dönemde operatörlerin her birinin ayrı ayrı yatırım yapmaları durumunda her bir operatörün yatırımının 25 milyar lirayı bulacağını dile getiren Arslan, "Türk Telekom'un ayrı, diğer operatörlerin birlikte yatırım yapması durumunda yaklaşık 10 milyar lira ilave masraf söz konusu olacak. Söz konusu lansmanla 25 milyar lira yerine 4 milyar liralık yatırımla ihtiyaca cevap verilecek." dedi.
"Deneysel uydumuzdan veri almaya başladık"
Space X firmasının Falcon 9 roketiyle Uzay ve Havacılık Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesinin birlikte geliştirdiği deneysel uydunun fırlatıldığını ve yörüngesine yerleştiğini aktaran Arslan, söz konusu uydudan verilerin alınmaya başladığını kaydetti.
Kars Akıllı Şehir Projesi hakkında da bilgi veren Arslan, projeyle kaynak tasarrufunun en üst düzeye çıkacağını, şehir güvenliğinin çok daha etkin sağlanacağını anlattı. Arslan, daha sonra Akdere ve Karakale köylerinde kurulan yerli baz istasyonu ULAK üzerinden görüşme yaptı.
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