Yerli ve yabancı turistler hala denizin keyfini çıkarıyor

Ekim ayında Bodrumlular'ın 'sarı yaz' dediği bir dönem yaşanıyor. Bodrum'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye kadar yükseldi.

DHA'nın haberine göre, şehir merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası plajı yerli ve yabancı turistlerde doldu. Turistler güneşlendi, denize girdi. Son bir hafta içerisinde Malezya, Güney Kore, Çin ve Japonya'dan gelen medya temsilcileri Bodrum sahillerinde, Antik Tiyatro ve Myndos kapısı ile plajlarda turistik ilçenin tanıtımı için çekim yaptı.

Güney Kore'nin Seul kentinden gelen bir televizyonun yayın yönetmeni Shun Kimoon, "Pamukkale ve Efes'ten sonra Bodrum'un tarihi yerlerini çekmeye geldik. Ancak hava o kadar güzel ki yayın programımıza mavi yolculuk ve Bodrum'un plajlarını da dahil ettik. Çekimler bitince birkaç gün tatil yapmayı düşünüyoruz" dedi.





Bodrum'da salı gününden itibaren 3-4 gün sürecek sağanak yağış bekleniyor.

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