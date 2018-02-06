Yerli WhatsApp nedir? ve yerli WhatsApp özellikleri nelerdir? soruları, Bakanlar Kurulu Toplantısında PTT Messenger hakkında konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından sonra sorulmaya başlandı. PTT Messenger uygulaması konusunda açıklamalarda bulunan Bozdağ, uygulama için "Yerli WhatsApp olarak düşünülebilir" dedi. Peki yerli WhatsApp nedir? Yerli WhatsApp PTT Messenger özellikleri nelerdir? İşte detaylar.

YERLİ WHATSAPP NEDİR? (PTT MESSENGER)

Dünyanın en çok kullanılan sesli ve görüntülü sohbet uygulaması WhatsApp, bilindiği üzere 1,5 milyar civarında kullanıcıya sahip. Ülkemizde de yazılı, sesli ve görüntülü konuşma uygulamaları arasında en çok tercih edilen uygulama olan WhatsApp için harekete geçildi.

Yerli WhatsApp çalışmaları kapsamında PTT Messenger hayat geçirildi ve konuyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu. PTT Messenger ile ilgili konuşan Bozdağ, "Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak. Herhangi bir veri, sunucuda depolanmadığı için bu verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Bozdağ, "Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza başarı diledi. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Önemli bir değişim, önemli bir gelişme" dedi.

YERLİ WHATSAPP PTT MESSENGER NEDİR?

PTT'nin internet sitesinde yer alan bilgide, yerli WhatsApp olarak anılan PTT Messenger hakkında bir tanıtım duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, PTT Messenger hakkında bazı detaylar paylaşıldı. İşte o duyuru;

"PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir."

Nasıl indirilir?

Yerli WhatsApp olarak anılan PTT Messenger, şu anda yalnızca Android cihazlar için kullanıma sunuldu ancak henüz Google Play Store üzerinde yer almıyor. Android kullanıcıları, PTT Messenger'i PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden veya PTT Messenger için oluşturulan messenger.ptt.gov.tr adresinden APK olarak indirebilir.

PTT MESSENGER İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT Messenger uygulamasının kısa bir süre içinde Google Play Store üzerinde yayınlanması ve uygulama marketinden indirilebilir hale geleceği tahmin ediliyor. Öte yandan, PTT Messenger henüz iOS platformları için yayınlanmış durumda değil. Önümüzdeki günlerde de iOS platformları için kullanıma açılması bekleniyor.

WHATSAPP NEDİR, NE İŞE YARAR?

WhatsApp, kullanıcıların birbirleri arasında sesli, görüntülü veya yazılı olarak mesajlaşmasını/konuşmasını sağlayan bir mobil uygulamadır. Akıllı telefonlarda iOS, Android ve Windows platformlarında yer alan WhatsApp, uygulama marketlerinden indirilmektedir.

WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında yayımlanmıştır ve kısa süre içinde büyük popülariteye ulaşmıştır. WhatsApp üzerinde gerçekleşen iletişim trafiği, 2012'nin Ağustos ayından 2013'ün Ocak ayına kadar yüzde 75 oranında artmış ve yüzde 500'e yükselmiştir.

WhatsApp, sosyal medya devi Facebook tarafından 4 milyar dolar nakit, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

WhatsApp Web adlı masaüstü sürümüyle de bilgisayar üzerinden iletişim mümkündür. Kullanıcılar, internet tarayıcılarına web.whatsapp.com yazarak WhatsApp Web'i açabilir ve telefonlarındaki WhatsApp menüsünden açılan WhatsApp Web ile ekrandaki QR kodunu okutarak bilgisayar üzerinden WhatsApp'ta oturum açabilir ve mesajlaşabilir.

WhatsApp Web ilk kullanıma sunulduğunda sadece Google Chrome tarayıcısında çalışırken ardından gelen güncellemeler ile Mozilla Firefox ve Opera tarayıcılarında da çalışabilir duruma getirilmiştir.

WhatsApp, kullanıcılarına ücretsiz anlık mesajlaşma ve sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunmaktadır. Uygulama tüm platformlar'da reklamsız kullanılmaktadır. Telefon numarası ile kayıt olunan uygulama, son resmi duyuru ile iki yıl ile sınırlı olan ücretsiz kullanım hakkı kuralını kaldırmış olup, artık tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER