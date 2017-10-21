Yerli yatırımcı rotayı ABD'ye çevirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurtiçinde yerleşiklerin ABD'deki doğrudan yatırımları bu yılın 8 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artarak 643 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın 8 aylık döneminde 562 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.



Söz konusu süreçte, yurtiçinde yerleşiklerin doğrudan yatırımlarında son yıllarda öne çıkan Hollanda'ya ise 566 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleştirildi. Böylece, geçen yılın 8 ayında 590 milyon dolarlık doğrudan yatırımla yurtiçinde yerleşiklerin en çok tercih ettiği ülke olan Hollanda, bu yıl yerini ABD'ye bırakarak ikinci sıraya yerleşti.



Böylece yurtiçinde yerleşik kişilerin geçen yılın 8 ayındaki 2,2 milyar dolarlık toplam yurtdışı doğrudan yatırımlarının yüzde 56,1'ini bu iki ülke çekti.



ABD ve Hollanda'nın ardından yurt içinde yerleşiklerin en fazla doğrudan yatırım yaptığı ülkeler; 202 milyon dolarla İngiltere, 134 milyon dolarla Azerbaycan ve 129 milyon dolarla Almanya, 62 milyon dolarla da Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralandı.

Öte yandan geçen yılın 8 ayında doğrudan yatırım yapılmayan Yunanistan, Belçika, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Malezya, Macaristan, Pakistan, Finlandiya, Bahreyn, Sırbistan, Brezilya, Lübnan, Ürdün ve Japonya'ya 2017'nin aynı döneminde toplam 57 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleştirildi.



Türkiye'ye, 2017'nin ocak-ağustos döneminde ABD ve Hollanda'dan gelen doğrudan yatırım miktarı ise sırasıyla 109 milyon dolar ve 1,5 milyar dolar oldu.



AVRUPA BÖLGE BAZINDA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU



Yurtiçinde yerleşiklerin tercihinde yıllardır ilk sırada yer alan Avrupa'ya doğrudan yatırımlar, bu yılın ocak-ağustos döneminde de öne çıkarak ilk sıradaki yerini korudu. Bu süreçte, yurtiçinde yerleşiklerin doğrudan yatırımlarının yüzde 54,5'i Avrupa ülkelerine gerçekleşirken, bölgeye toplam 1 milyar 175 milyon dolarlık sermaye aktarıldı.



Amerika kıtasına doğrudan yatırımlar 654 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, bu rakamdan en büyük payı yüzde 98,3'le ABD aldı. Yurtiçi yerleşiklerin doğrudan yatırımları, yılın 8 ayında Asya'ya 267 milyon dolar, Afrika'ya da 55 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Sınıflandırılmayan ülkelere ise yurtiçinde yerleşikler tarafından 4 milyon dolar düzeyinde doğrudan yatırım yapıldı.



Böylece yılın 8 ayında yurtiçinde yerleşiklerin yurtdışındaki toplam doğrudan yatırımları 2 milyar 155 milyon dolar oldu. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,5'lik artışa işaret etti.



DOĞRUDAN YATIRIMLARIN YÜZDE 31'İ MADENCİLİK SEKTÖRÜNE



Yurtiçinde yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında en büyük payı yüzde 31 ile madencilik ve taş ocakçılığı aldı. Söz konusu sektöre yapılan doğrudan yatırımlar yıllık bazda yüzde 12,1 azalış kaydetse de toplam 667 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu.



Madencilik ve taş ocakçılığını 448 milyon dolarla gayrimenkul, 228 milyon dolarla finans ve sigorta ve 217 milyon dolarla da imalat sektörleri takip etti.



Bu dönemde, 193 milyon dolarla holding şirketlerinin faaliyetleri, 109 milyon dolarla inşaat, 108 milyon dolarla ulaştırma ve depolama ve 100 milyon dolarla da bilgi ve işlem sektörleri yurtiçinde yerleşiklerin 100 milyon doların üzerinde doğrudan yatırım yaptığı sektörler olarak sıralandı.



Doğrudan yatırım miktarında geçen yılın 8 ayına kıyasla en fazla artış kaydedilen sektör gayrimenkul oldu. Gayrimenkul sektöründe yerleşiklerin geçen yılın 8 ayında 229 milyon dolar olan doğrudan yatırımları yüzde 95,6 artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Yerli yatırımcı

YERLİ YATIRIMCI YURTDIŞI YATIRIMLARI

YERLİ YATIRIMCI ORANLARI