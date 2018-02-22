Modern sosyal ağların başı siber zorbalıkla dertte. Twitter ve Facebook, bu alanda kamuoyundan gördükleri baskılar nedeniyle düzenlemeler devreye sokarken, birçok sosyal kuruluş da siber zorbalığın önüne geçilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Geçtiğimiz aylarda Farkına Var’ isimli bir kampanya başlatan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da siber zorbalığa karşı harekete geçmişti.

Siber zorbalığa karşı yürüttüğü politikalar diğer sosyal platformlara kıyasla etkisiz kalan YouTube’da yayınlar yapan Ekin Kollama, bir videosunun altına gönderilen küfürlü yorum karşısında mahkemeye başvurdu.

Kollama, cinsel içerikli hakaret yorumunu gördükten sonra avukata müracaat ettiğini duyurdu. 260 bin civarı aboneye sahip olan yayıncı, hukuki sürecin detaylarını avukatıyla birlikte açıkladığı bir video yayınladı:

Kollama’nın avukatı Gizem Ünal, hakaret, tehdit ve şantaj gibi suçlarda 6 ay içerisinde şikayette bulunulması gerektiğine dikkat çekti. Ünal'ın verdiği bilgilere göre, kolluk kuvvetlerine ya da adliyeye yapılabilen şikayet ‘kamu davası’ olarak görülüyor ve herhangi bir avukatlık ücreti ödemeden dava açılabiliyor.

Hareket içerikli yorumun sahibi H.K’nin 3 ay ile 2 yıl arasında bir hapis cezasıyla yargılandığı belirtildi.