Hükümet, dış ticaret açığını ve ithal ara malı ihtiyacını azaltmak için önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında; Maliye, Sanayi, Ekonomi, Kalkınma bakanlarının katılımıyla “Yerlileştirme Yürütme Kurulu” oluşturuldu. Kurulun çalışmalarına ekonomisi doğal kaynak ağırlıklı olmayan ve geçmişte orta gelir tuzağını aşmış, G. Kore, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Polonya, İsrail ve Çek Cumhuriyeti’nden oluşan 9 referans ülke ışık tutacak. Çalışma kapsamında imalat sanayiinin 104.8 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 768 ürün grubu tek tek incelendi. Kısa vadede yerli üretimi yapılabilecek ürünler belirlendi.
İTHALAT FATURASI DÜŞÜRÜLECEK
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre kurul, ilk etapta Türkiye’nin dış ticaret açığının önemli bölümünü oluşturan ithal edilen 5 sektördeki 43 ürünü “yerlileştirmek” için çalışmalar yürütecek. Hangi ürünün hangi KOBİ tarafından üretilebileceği analiz edilerek ürün-KOBİ eşleştirmesi yapılacak. 305 organize sanayi bölgesi, 732 Ar-Ge merkezi, 129 tasarım merkezi ve 69 teknoloji geliştirme bölgesi yerlileştirme programına dahil edilecek. Böylece 14.6 milyar dolar Türkiye’de kalacak, üretimde dışa bağımlılık azaltılarak yerli girdi kullanımı artırılacak, 56.1 milyar dolarlık dış ticaret açığı azalacak.
‘İLK YARIDA İLK KARAR ÇIKAR’
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerlileştirme Yürütme Kurulu’nun ilk kararının yılın ilk yarısında çıkacağını söyledi. Borsa İstanbul’daki Trabzon Liman İşletmeciliği’nin gong töreninde konuşan Özlü, Türkiye’nin cari açığına dikkat çekerek “Hesaplamalarımıza göre yaklaşık 100 milyar dolar sanayi ürünleri ithalatından kaynaklanan açığımız var. Kurulda bulunan bakanlarımızın ortak konsensus kararıyla hangi ürünlerin yerlileştirileceğine ve ne tür destekler verileceğine dair orada karar alacağız. Bu yılın ilk yarısında ilk karar çıkar” diye konuştu.
BORSADA GONG TRABZON LİMANI İÇİN ÇALDI
Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı’nın halka arzı nedeniyle düzenlenen gong törenine Bakan Özlü’nün yanı sıra Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Albayrak Grubu ile Deniz Yatırım’ın yöneticileri katıldı.
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