Barcelona’dan yapılan açıklamada, Mina'nın transferi için Palmeiras ile 11. 8 milyon euro karşılığında anlaşıldığı duyuruldu.

5.5 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 100 milyon euro olduğu vurgulandı.

30 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan Mina, Barcelona'nın ara transfer dönemidme Coutinho'dan sonra kadrosuna kattığı ikinci isim oldu.

— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) January 11, 2018