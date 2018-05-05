Füsun Saka, HT Cumartesi'de yeşil doğasıyla dikkat çeken Zimbabve'yi kaleme aldı.

AĞAÇ EVDE UYUYUN

Afrika’da safari dendiğinde ilk akla gelen ülkelerden biri de Zimbabve. Burada sadece safari yapmıyorsunuz, aynı zamanda yeşilin ortasında kayboluyorsunuz! Zira Zimbabve, Afrika’daki en yeşil ülkelerden. Çok geniş alana yayılan safari kamplarında, ağaçların üstüne kurulmuş ahşap orman evlerinin arasında kendinizi masal diyarında gibi hissediyorsunuz. İnanmayacaksınız ama bu küçük evlerin, daha doğrusu odaların içi beş yıldızlı otel konforunda! Dekorasyonu da çok zevkli. Bazılarının içinden ağaç geçiyor, bazıları beş metre yükseğe kurulmuş. Safari kamplarının içinde yer alan konaklama tesisleri, doğayı bozmayacak şekilde kurulmuş.

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DEV MİLLİ PARK

Zimbabve’nin en büyük milli parklarından biri Hwange. 14 bin 540 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Hwange Milli Parkı, neredeyse Belçika büyüklüğünde. Ülkede, en fazla hayvan türünün bulunduğu park burası. Ayrıca Zimbabve’nin en büyük nehri Zambezi de parkın içinden geçiyor. Hwange, Matabeleland Kuzey Eyaleti’nde bulunuyor. Batı sınırında Afrika’nın bir diğer yeşil ülkesi Botswana, kuzeyinde Matetsi safari bölgesi var. Botswana’nın büyük bölümünü kaplayan Kalahari Çölü, Zimbabve’ye ve Hwange Milli Parkı’na kadar uzanıyor. Çöl kumlarının arasında ‘parlayan’ irili ufaklı göletler ise parkın güzelliğine güzellik katıyor.

EN BÜYÜK İKİNCİ ŞELALE

Hwange Milli Parkı’nın güneyinde yer alan Victoria Falls, dünyadaki ikinci büyük şelale. Şelalenin içinde bulunduğu bölge, Zimbabve’nin en güzel yerleşim yerlerinden biri. Burası Zambiya ve Botswana ile komşu; sınır bölgesinde. Büyük bir fay kırığından dökülen Zambezi nehrinin oluşturduğu şelale, aynı zamanda Zambiya ile sınırı da çiziyor.

SABAH AKŞAM SAFARİ

Safari turları sabah ve akşamüstü yapılıyor. Sabah gitmek isterseniz, tatilde olduğunuzu unutup, güne çok erken başlamayı göze almanız gerek. Kahvaltıdan sonra 06.00’da yola koyuluyorsunuz, 09.00’da dönmüş oluyorsunuz. Günbatımını da görmek isteyenler ise öğle yemeğinden sonra 16.30’da başlayan turları tercih ediyorlar. Dönüş saati 20.00. Peki safaride sizi neler bekliyor? Zebralar, aslanlar, leoparlar, çitalar, zürafalar, maymunlar, çeşitli kuşlar, sadece o bölgede yaşayan vahşi hayvanlar...

SICAK MEYVELİ TATLILAR

Zilbabve’deki restoranlarda dünya mutfaklarından istediğiniz yemeği tadabilirsiniz. Ama ülkeye özgü sıcak, meyveli tatlıları denemenizi de öneririz. Bir de mutlaka Zambezi birasını deneyin.

AFRİKA TAKILARI ALIN

Zimbabve’de Afrika’ya özgü takılar, masklar ve ev eşyaları gerçekten ucuz. Yöresel kumaş ve örtüler de turistlerin gözdesi.

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