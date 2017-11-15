Yeşil binalar için akıllı teknolojiler geliştiriyor

Schindler Türkeli Asansör Genel Müdürü Zafer Kabadayı, insana, teknolojiye ve çevreye yatırım; inovasyon ve estetiğin bir arada sergilenmesi; geleceğin konforunu bugünden sunmak gibi kavramları ilke edindiklerini hatırlatarak, bu amaçla geliştirdikleri yeni teknolojiler, sağladıkları sinerjiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyamızın hızla değiştiğini, yenilenen teknoloji sayesinde Dünya nüfusunun yüzde 39’unun birbirine bağlı hale geldiğini, iş süreçlerinin yüzde 80’ine teknolojinin güç sağladığını, geçen seneye göre 5 bin kat daha fazla data kullanıldığını, dünyada birbirine bağlı nesne sayısının 13 milyar olduğunu söyleyen Kabadayı, “Veri merkezimiz ve ürünlerimizin içindeki sensörlerin birbirleriyle konuşması olarak açıklayabileceğimiz IOEE ile veriler Saha Teknisyenlerimize, saha yönetimine ve müşterilerimize ulaşıyor. Böylece herkes dogru dataya doğru zamanda ulaşıyor” dedi.

Kabadayı, kullanıcılara akıllı diiital çözümler sunacak ve nesnelerin interneti konusunda önemli ilerlemeler sağlayacak yeni atılımlar ve General Electric ile Huawei firmasıyla yeni şbirlikleri içinde oldukları bilgisini de verdi.



Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin interneti olan Schindler Ahead ile gerçek zamanlı olarak gerekli bilgilerin paylaşıldığı ve ilgili tüm tarafların birbirine bağlı olduğu bir platform kurduklarını, ekipmanı, müşterileri ve yolcuları Schindler’in İletişim Merkezleri ve teknisyenleri ile bağladıklarını belirten Kabadayı bu kapalı platformun endüstride ilklerden olduğunu da ifade etti.