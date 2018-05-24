Yeşil Holding ikinci el otomobile Wowwo ile girdi

Yeşil, basın toplantısında şunları söyledi:
"Yeşil Holding olarak bulunduğumuz sektörlerde hep ilklere imza atmaya çalıştık; yeni bir inovasyon, yeni bir bakış açısı, farklı bir pazarlama stratejisi, yeni bir üretim teknolojisi gibi bileşenler, şirketlerimizin başarısı ve hızlı büyümesinde önemli rol aldı ve bize hep rekabet avantajı sağladı.
Bugün, bu fikirlerimi destekleyen son girişimimizi sizlere anlatmak amacıyla bir araya geldik. Size, otomotiv sektörüne adım atışımız ve son girişimimiz Wowwo ile ilgili bilgi vermek istiyorum:
Wowwo, otomotiv sektöründe, Türkiye’de çok önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. İkinci el araçlara vatandaşlarımızın daha kolay erişebilmesi için, araç sahibi olmak ya da araç modelini yükseltmek isteyenlerin karşılarına çıkan banka kredisi skoru, kefil zorunluluğu gibi problemleri bertaraf eden bir sistem geliştirdi. İkinci el araçları, esnek ödeme koşullarıyla, kefilsiz, banka kredisiz ve senetle satış imkanı sunarak sektörde bir ilke imza attı.
Wowwo’yu kurarak Türkiye‘de otomotiv sektörüne büyük ölçekli bir yatırım yapmış olduk. Türkiye‘de son zamanlarda yatırımların yurt dışına kaydığını üzülerek gözlemlediğim için, bu yatırımımız ile ülke ekonomisine sağladığımız katkıdan dolayı gurur duyuyorum."
2 BİNDEN FAZLA ÜYE GALERİSİ
İstanbul’da Kartal, Topkapı, Basın Ekspres, İstoç, ve Tuzla lokasyonlarında, İstanbul dışında Ankara, İzmir, Antalya, Bursa’da mega showroomları ve 51 ilde 2.000’den fazla üye galerisi ile hizmet veren Wowwo, vatandaşlara 14 binden fazla araç sunuyor.
Geliştirdiği sistem bakımından Türkiye’de ilk ve tek olan Wowwo, vatandaşların yüzde 30 peşinatla sistemdeki binlerce araçtan birini 36 aya varan vadelerle şirket bünyesinde senetle satın almalarına imkan tanıyor.
2018 yılı ciro hedefi 1,5 milyar TL olan Wowwo, ayda ortalama 1.500’den fazla araç satışı gerçekleştiriyor. Ayrıca yüzlerce çalışanı ile geniş bir istihdam yaratarak Türkiye ekonomisine de büyük bir katkıda bulunuyor.
Verilen bilgiye göre WOWWO siteminin avantajları şöyle:
- Müşteri, banka kredi skoru düşük dahi olsa Wowwo tarafından onaylanıyor.
- Müşteri, araç satın alma kararı verdiğinde “Acaba bana banka kredisi çıkar mı?” endişesi yaşamıyor.
- Banka kredisi bloke olmuyor, kişi ilerleyen dönemlerde ihtiyaç doğduğunda bankadan kredi çekebiliyor.
- Araç aldıktan 6 ay veya bir yıl sonra aracı satmak ya da değiştirmek isteyen müşteri geri ödemede Wowwo’nun vade farkı indiriminden yararlanıyor, anapara borcunu indirimli olarak kapatabiliyor. Oysa banka kredisinde önden ödenen bedellerin çoğu faiz gideri olarak kesiliyor ve anapara borcu azalmıyor.
- Ayrıca Wowwo sadece araç almak değil, aracınızı satmak konusunda da önemli avantajlar sağlıyor. Aracınızı satmak istediğinizde Wowwo’ya satabiliyorsunuz. İkinci el araçlar Wowwo bünyesindeki showroomlarda ekspertizi yapılarak, piyasa değeri belirlendikten sonra nakit olarak satın alınıyor.
- Müşteri dilerse senet ödemeleri devam ederken Wowwo sistemindeki 14.000 araçtan herhangi bir tanesi ile aracını takas etme imkanına da sahip olabiliyor.
- 1 yıl; 25 bin km’ye kadar her türlü teknik arızaya karşı müşterisini koruyor, yol, yardım ve konaklama desteği sunuyor.
- Wowwo Kasko ile araçlarını %50’ye yakın daha az maliyet ve vadeli ödeme seçenekleri ile sigortalayabiliyorlar.
- SİL-TAKSİT sistemi vasıtası ile müşteri referansında bulunarak Wowwo sisteminden bir başka kişinin faydalanmasını sağladıklarında taksitlerini sildirebilme imkanına kavuşuyor.
YENİ REKLAM YÜZÜ SİNAN AKÇIL OLDU!
Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil: “Bütün bu çalışmalarımızın neticesinde, hızla büyüyen, inovatif kuruluşumuz Wowwo’nun yolu; saygınlığı, tevazusu, sempatisi ve yeteneği ile toplumun takdirini kazanmış, geniş kitlelerce sevilen Sinan Akçıl ile kesişti. Kendisi, bundan sonra Wowwo’nun reklam yüzü olmuştur. Bu birlikteliğin kuruluşumuzun pazarlama çalışmalarını desteklemekte etkili olacağından şüphemiz yok. Son olarak sevgili Sinan Akçıl’ın oyuncu ve müzisyen olarak yer aldığı yeni kampanyamızın reklam filmlerini görüş ve beğenilerinize sunuyoruz” diyerek sözlerini Wowwo’nun süprizlerle dolu yeni reklam kampanyasını anlatarak noktaladı.
SİNAN AKÇIL: BU İŞBİRLİĞİ İLE GURUR DUYUYORUM!
Bu projede yer almaktan onur duyduğunu ifade eden Sinan Akçıl “Ben ilk defa bir markanın reklam yüzü olmayı kabul ettim. Bunun sebebi de daha önce teklif gelmemesi değil. Önüme gelen fırsatlarda yeterli sosyal mesaj içeriği olmadığını düşünmemdir. Wowwo tam tersine sosyal mesaj içeriyor. Bu birliktelik benim için ayni zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. İnsanların temel sorunu olan araç ihtiyacını Wowwo’nun gerçek anlamda karşılıyor olmasından dolayı heyecanla ve hevesle bu projede yer aldım. Ayrıca bu projenin Türkiye ekonomisine katkısı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Turkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik süreçte bu çapta yatırım yapan bir firmanın reklam yüzü olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Aynı zamanda Wowwo için severek bestelediğim “Al Arabanı Git” şarkısını yaparak bu projenin sadece reklam yüzü olmadım projenin her anlamda destekçisi olmaya çalıştım.
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