Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 güvenlik korucusunu şehit eden, 5'i korucu 6 kişiyi yaralayan PKK'lılardan 2'si öldürüldü. Teröristlerden "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik'in, İçişleri Bakanlığı'nın 1 milyon TL ödüllü yeşil kodlu arananlar listesinde olduğu öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in haberine göre; Diyarbakır'ın Kulp İlçesi kırsalında 3 Nisan'da odun kesmeye giden güvenlik korucularına bir grup PKK'lı pusu kurdu. Saldırıda Malik Yıldız adlı korucu şehit olurken, 5 korucu ile 1 vatandaş yaralandı. Jandarma, PKK'lıların yakalanması için Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri arasında operasyon başlattı.



Diyarbakır Valiliği operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Kulp ilçesi Demirli Köyü Keçiveren Mezrası Ricit Deresi mevkisinde bir grup teröristle temas sağlandığını ve çatışma çıktığını kaydetti. Çatışmada 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini belirtildiği açıklamada, öldürülen PKK'lılardan birinin İçişleri Bakanlığı'nın yeşil renkli listesinde 1 milyon ödül biçilen Demhat Cilo kod Eyüp Çelik'in de olduğuna da yer verildi.



Çatışmada 2 PKK'lının üzerinde 1 adet M-16 , 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyaede tüfeği 1 tabanca mühimmat ve örgütsel malzemeler ele geçirildi. Bu arada, çıkan çatışmada 2 köy korucusu ise yaralandı.

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