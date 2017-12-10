Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, Ekonomi Bakanlığı'nın ihracat ve teşvik amaçlı yaptığı destekler hakkında bilgi verirken, özel sektörün piyasanın barometresi olduğunu söyledi. İhracatın artması için destekler verdiklerini anlatan Bal, şöyle dedi:

"Üretim ve yatırımların artması için almakta olduğumuz tedbirlerin yanı sıra ihracat desteklerinin etkisiyle, ihracatımızın orta vadeli program doğrultusunda 2017 yılında 156.5 milyar dolar olmasını hedefliyoruz. 2016 yılında 242 gümrük bölgesine ihracat, yine aynı yıl içerisinde 237 gümrük bölgesinden ithalat gerçekleştirilmiştir."

YEŞİL PASAPORT

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, ihracatçılara sağlanan yeşil pasaport desteğiyle ilgili de bilgi veren Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, "11 bin 351 ihracatçı firmamızın toplam 14 bin 692 yetkilisi, hususi pasaport alma yetkisine sahip. Başvuru yapan 5 bin 176 hak sahibi firmadan toplam 6 bin 259 kişinin pasaport formu bakanlığımız tarafından onaylanmıştır" diye konuştu.

2017 yılı içerisinde 31 il ve 2 ilçede bakanlık yetkililerinin bin 215 firmayı ziyaret ettiğine değinen Kadir Bal, yıl sonu itibarıyla ziyaret hedeflerinin 41 ilde 1500 firma olduğunu söyledi.

"25 TIR BLOK MERMER İHRACATIYLA 1 TOMOGRAFİ CİHAZI İTHAL EDİYORUZ"

ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ise katılımcılara Antalya ekonomisi hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin en önemli sorununun cari açık olduğunu belirten Özer, ihracatın ithalattan fazla olması halinde cari açığın kapanacağını kaydetti. Özer, "25 TIR blok mermer ihraç ettiğinizde sadece 1 adet tomografi cihazı, 2 bin 612 TIR çimento sattığınızda yalnızca 1 TIR bilgisayarın ithal edilebildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani biz eğer mermer üretiyorsak bunu blok mermer olarak değil, işlenmiş ve katma değerli bir ürün olarak satmalıyız" dedi.

"ANTALYA EKONOMİSİ YÜZDE 20 KÜÇÜLDÜ"

2016 yılının Türkiye ve Antalya için oldukça zor geçtiğine değinen Başkan Özer, Antalya'nın en çok turizm ve tarım sektöründe sıkıntılar çektiğine işaret etti. 2017 yılında desteklerle toparlanmanın başladığına vurgu yapan Süleyman Özer, şunları kaydetti:

"Turizm kapasitemizin 3'te 1'ini, tarımsal ihracatımızın ise 3'te 2'sini oluşturan Rusya ile yaşanan sorunlar, Avrupa turizm pazarındaki daralma, Antalya ekonomisinde yüzde 20 düzeyinde bir küçülme yaşanmasına neden oldu. Bu yılın 11 ayı itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı yüzde 60'lara yaklaşan düzeyde artarken, Rus turist sayısı 469 binden 3.7 milyona çıktı. Rusya'nın domates alım ambargosu sonucu 2016 yılında ciddi bir düşüş yaşayan yaş meyve-sebze ihracatımız bu yıl geçen seneye göre yüzde 25 düzeyinde arttı."

Toplantının, bakanlık yetkililerinin özel sektör temsilcileriyle soru-cevap şeklinde devam edecek kısmı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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