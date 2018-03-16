İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın transfer rekoru kırarak iki yıl önce renklerine bağladığı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın abisi Florentin Pogba, Fransız kulüplerinde başladığı profesyonel kariyerini ara transfer döneminden bu yana Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sürdürüyor.

27 yaşındaki Florentin Pogba'nın ikiz kardeşi Mathias ise son olarak Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giydi.

Avrupa futbolunda iz bırakan Michael ve Brian Laudrup, Frank ve Ronald de Boer, Gary ve Phil Neville kardeşlerin ardından günümüzde de futbol kariyerini çeşitli takımlarda sürdüren çok sayıda kardeş futbolcu var.

İNGİLİZ FUTBOLUNA TOURE DAMGASI!

İngiltere Premier Lig'in önemli takımlarında forma giyen Yaya ve Kolo Toure kardeşler, kariyerlerinde çok sayıda kupa zaferi yaşadı.

2007-10 yılları arasında Barcelona, şu anda da Manchester City formasını giyen 34 yaşındaki Yaya Toure, İspanya'da ikisi La Liga şampiyonluğu toplam 7, İngiltere'de ise yine ikisi Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 6 kez kupa kaldırdı.

Şu anda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda antrenör olarak görev yapan 36 yaşındaki Kolo Toure de Arsenal, Manchester City ve Celtic ile şampiyonluk turu attı.

JOHN ROONEY ABİSİNİN GÖLGESİNDE KALDI

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçen, şu anda milli futbolcu Cenk Tosun ile Everton'da forma giyen Wayne Rooney'nin kardeşi John Rooney ise abisi kadar kariyerli bir profesyonel hayata sahip olamadı.

Bir dönem ABD'nin New York Red Bulls ve Orlando City takımlarında da başarı arayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Barnsley, Bury, Chester, Wrexham ve son olarak da Ulusal Lig takımlarından Guiseley'de forma giyiyor.

LUKAKU KARDEŞLER İKİ BÜYÜK LİGDE

Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan Romelu Lukaku, 75 milyon sterline Everton'dan Manchester United'a transfer olurken, bir yaş küçük kardeşi Jordan Lukaku da İtalyan ekibi Lazio'da top koşturuyor.

Kariyerine abisi gibi Anderlecht'te başlayan ve sol bek pozisyonunda oynayan Jordan Lukaku, Lazio ile geçen yıl Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Lukaku kardeşler gibi futbolcu olan babaları Roger Lukaku'nun bir dönem yolu Türkiye'den geçti. Gençlerbirliği formasıyla 30 maça çıkan Roger Lukaku, üç gol attı.

ALT LİGLERDE TANIDIK İSİMLER

Almanya'nın Kray takımında forma giyen 31 yaşındaki Willy Aubameyang, yıldız bir futbolcuyla aynı ailenin üyesi olan bir başka futbolcu.

Savunma oyuncusu Willy Aubameyang 2007-2011 tarihlerinde Milan'ın kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı ve çeşitli takımlara kiralandı.

Abisi gibi Milan altyapısından yetişen ve Borussia Dortmund'da büyük çıkış yakalayan 28 yaşındaki Pierre-Emerick Aubameyang ise ara transfer döneminde İngiliz temsilcisi Arsenal'ın kadrosuna dahil oldu.

Futbol sahalarında Rooney ve Aubameyang kardeşler gibi çok sayıda örneğe rastlamak mümkün. Vincent Kompany'nin kardeşi François Kompany, Christian Benteke'nin kardeşi Jonathan Benteke, Toni Kroos'un kardeşi Felix Kroos Avrupa futbolunun alt liglerinde forma giyiyor.