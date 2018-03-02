Yeşil Yatırım Holding Ana Pazar'da

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru, Borsa İstanbul tarafından değerlendirilerek Şirket paylarının 28 Şubat tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildi.

Bu çerçevede, Şirket payları, Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Ana Pazar'da B Grubunda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başladı.