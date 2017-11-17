Yeşil yumurta daha sağlıklı değil!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kurulan İhsaniye Pazarı'nda, en büyük ilgi gören ürünlerin başında yeşil yumurtalar geliyor.
AA'nın haberine göre; kahverengi ve beyazların arasında görünüşleriyle dikkati çeken ve birçok vatandaşın özellikle sorduğu yeşil yumurtalar, doğal, hamile ve bebekler için daha yararlı, vitamin ve mineral içeriği bakımından zengin olduğu söylemleriyle tanesi 5 liradan satışa sunuluyor.
Pazarda yumurta tezgahı açan İbrahim Aygen, "Yumurtanın farklılığı tavuğun cinsinden kaynaklanıyor. Satışı daha yeni, tezgahımıza yeni koyduk. Vatandaşlara biraz pahalı geliyor'' dedi.
RENGİNDEN BAŞKA FARKI YOK
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar ise yeşil ve mavi yumurtanın, Güney Amerika kökenli tavuk ırkının ürünü olduğunu söyledi.
Tayar, bu yumurtaların tanesinin 10 liraya kadar satıldığı duyumunu aldıklarında şaşkınlık yaşadıklarını dile getirerek şöyle devam etti: ''Fiyatlarının çok yüksek olması, tüketicinin talebine bağlı olarak kaynaklanıyor. Diğerleriyle aralarında rengi dışında hiçbir fark yok. Diğer yumurta nasıl 50 kuruşa satılıyorsa yeşil ve mavi yumurtaların da aynı civarda satılması gerekir. Bu yumurtada daha çok vitamin ve mineral var gibi beklentiler tamamen bir şehir efsanesidir. Yumurtanın rengi sadece o yumurtayı yumurtlayan hayvanın ırkına bağlı genetik bir özellik. Renk sadece tüketicilerin tercihidir ama yeşil yumurtaya 5 lira para veriyorsa parası çoksa bu tüketicinin tercihidir.''
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