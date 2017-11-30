Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si televizyon dizilerine ateş püskürdü!

İHA’nın haberine göre, 1968 yıllarında sanatçı olma hayallerine ilk adımı atan ve uzun yıllar boyunca Yeşilçam filmlerinde rol alan Sıtkı Sezgin, 9 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde kalıyor.
“ŞİMDİKİ DİZİLER REZALETİN SON PERDESİ”
Sanatın ve sanatçının eski yıllarda olduğunu belirten Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, şimdilerde sanattan bir eser kalmadığına dikkat çekerek, "Televizyon kanalında yayınlanan birkaç dizi dışında tüm diziler rezillik. O onun arkadaşını alıyor, diğeri diğerinin arkadaşıyla sevgili oluyor. Konular hep aynı tonda ilerliyor. Sanat bu değil. Yeşilçam'ı düşünerek söylemek gerekirse, Yeşilçam'da yapılan eserler şimdiki duruma göre daha çok aranan eserlerdir. Kemal Sunal olsun, Adile Naşit olsun veya Münir Özkul filmleri olsun şimdilerde bile zevkle tekrar tekrar izleniyor. Şimdiki yayınlanan diziler ise rezaletin son perdesi diyebilirim. Sanat yapılıyor deniliyor ancak genç kızlarımıza kötü örnek olacak şeyler yayımlanıyor" dedi.
“VURACAĞIM KIRBACI SÖZÜYLE MEŞHUR OLDUM”
Sanatçı camiasına nasıl girdiğini de anlatan Sıtkı Sezgin, "1968 yılında siyah-beyaz yayın dönemlerinde başladım. Levent Kırca'nın o dönemde çocuklarla bir programı vardı. O programda ben de vardım. Daha sonraları ise Fatma Girik'in başrol aldığı Cici Katibem isimli bir film yapıyorlardı. Setteyken filme ara verildiği sırada Fatma Girik'in dikkatini çekmiştim. Beni kucağına alarak sevdi ve bana 'Seni filmde oynatalım mı?' diye sormuştu. Daha sonra ailemden de izin alarak filmlerde oynamaya başladım. En iyi ve patlama yaşayan filmim ise Sezercik filmi oldu. Orada da zengin ve şımarık bir çocuğu canlandırmıştım. O filmde de vuracağım kırbacı sözüyle meşhur oldum. Bizim zamanımızda para pul yoktu ve sıkıntılar içerisinde çalıştık. Yeri geldi sandalyeleri birleştirip sette uyuduğumuz zamanlar oldu. Allah rahmet eylesin. Zeki Alasya'yı çok seviyordum. En sıkıntılı anlarımda kendisi bana destek olmuştu" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.