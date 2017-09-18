Yeşilçam oyuncusu Aynur Aydan'a hırsız şoku

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde yaşayan bir dönemin sinema ve dizi oyuncusu Aynur Aydan'ın evi geçtiğimiz 10 gün içinde 2'nci kez soyuldu.
DHA'da yer alan habere göre; Evi ikinci kez soyulan Aydan, Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Aydan'ın evine gelerek incelemelerde bulundu. Hırsızlık olayından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Aydan şunları anlattı:
"Çeşme'de hiç böyle şeyler yaşanmazdı. Alaçatı'da kapılarımız açık otururduk. Anlayamadım yani. Bayramın son günüydü, param kalmamıştı. Gidip bankamatikten çekeyim dedim. Fazla para da evde bulundurmam. Beş bin lira çektim geldim. Temizlikçi kadın da evde iş yapıyordu. Onun parasını verdim. Kadın işini bitirdi gitti."
"Çantama bakamadım. Çantamı kenara attım. Sonra parayı ortadan kaldırayım dedim. Parayı saydım. 3 bin lira var, 2 bin lirası yok. Amerika'dan oğlum gelmişti. O da, pantolonunun cebinde 300 dolarının olmadığını söyledi. Bana, 'Sen aldın zannettim' dedi. 'Oğlum, ben alır mıyım hiç' dedim. Biz elimizi sürmeyiz birbirimizin herhangi bir şeyine. Kim alabilir? İş yapan kadın da bana devamlı, 'Aynur abla dikkat et. Suriyeliler geliyor. Hırsızlık oluyor. Her yeri soydular. Bizim eve girdi' gibi şeyler söylüyordu bana. Temizlikçi kadın, geçen sene de bana geliyordu. Fakat geçenlerde üst katta bir çok kıyafetim vardı."
"Bir saat geçti aşağıya inmedi. 'İşi bittiği halde yukarıda ne yapıyor acaba' dedim. Çıkıp baktım. Elbiseleri karıştırıyordu. 'Sen ne yapıyorsun? Elbiseleri mi karıştırdın?' dedim. 'Yok abla, devrilmiş onları aldım' dedi. Kimseye iftira atamıyorsun ama evime giren kimse yok. Acaba bankadan mı yanlış çektim diye düşündüm. Hadi benim öyle olsa, oğlumun parası nerede? Bunun dışında yaklaşık 8-10 bin lira param vardı. Tabi para elde durmuyor. Vereceğim yerler vardı. Onları hazırladım. Bir kutuya koydum. Çekyatın altına koydum. Çantamdaki para bitti. Kutudan alayım dedim. Bir baktım ne pasaport var, ne de o para var. Çantalar almıştım. Onların hepsi duruyordu. Bir iki akşamdır evde bir takırtı hissediyorum. Ama hiç ümit etmedim. Kapılarda bir kırık yok. Ne olduğunu anlayamadım"
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