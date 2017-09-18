Yeşilçam oyuncusu Aynur Aydan'a hırsız şoku

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"Bir saat geçti aşağıya inmedi. 'İşi bittiği halde yukarıda ne yapıyor acaba' dedim. Çıkıp baktım. Elbiseleri karıştırıyordu. 'Sen ne yapıyorsun? Elbiseleri mi karıştırdın?' dedim. 'Yok abla, devrilmiş onları aldım' dedi. Kimseye iftira atamıyorsun ama evime giren kimse yok. Acaba bankadan mı yanlış çektim diye düşündüm. Hadi benim öyle olsa, oğlumun parası nerede? Bunun dışında yaklaşık 8-10 bin lira param vardı. Tabi para elde durmuyor. Vereceğim yerler vardı. Onları hazırladım. Bir kutuya koydum. Çekyatın altına koydum. Çantamdaki para bitti. Kutudan alayım dedim. Bir baktım ne pasaport var, ne de o para var. Çantalar almıştım. Onların hepsi duruyordu. Bir iki akşamdır evde bir takırtı hissediyorum. Ama hiç ümit etmedim. Kapılarda bir kırık yok. Ne olduğunu anlayamadım"