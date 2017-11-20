Yeşilçam’ın ‘gamzeli güzel’i Bahar Öztan’dan müjdeli haber!

Bahar Öztan, yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle Ekim ayının son haftasında yeniden ameliyat masasına yatmıştı.



‘Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

MORALİ YERİNDE



Sözcü’nün haberine göre, ünlü ismi ziyaret eden gazeteci Nasuh Bektaş, Öztan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Öztan’ın “Birkaç güne kadar taburcu olacağım” dediği öğrenilirken, bundan sonraki aşamada kemoterapi sürecinin başlayacağı aktarıldı. Bektaş, Öztan’ın moralinin yerinde olduğunu belirterek, “Doktorlarından çok memnun, sevenlerinin ilgisinden dolayı çok mutlu” dedi.





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