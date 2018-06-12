6 | 20

Oyuncu Taşdöğen, ”Giresun’a bu film anlamında ikinci gelişim. Birincisinde maalesef yapımcımızın üçkağıtçı olması dolayısıyla başarılı olamadı. Oda yönetmen ve yapımcı Atilla Akarsu hani esnafta bilen varsa yarın öbür gün yine film yapmak isterse aman 5 lira 10 lira verin demek isterse sakın ola ki o adamlara para falan vermeyin. İşte Cüneyt gibi gerçekten bu işe gönül vermiş, bu işi ciddi ciddi yapmak isteyen arkadaşlarımız var bu tür şahsiyetsiz insanlarda bu gibi insanların önünü kesiyor maalesef. Bende bu projede yer alıyorum ve çok büyük mutluluk yaşadım çünkü çok değerli hocamız, üstadımız Eşref Kolçak, Nuri Alço ile birlikte aynı filmde olmak benim için gurur verici bir olay” ifadelerini kullandı.