YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: 91 - ANADOLU EFES: 87



SALON: Giresun 19 Eylül

HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk



YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James 15, Boynton 22, Buford 8, Enes Berkay Taşkıran, Dusan Cantekin 2, Dragicevic 16, Williams 8, Jefferson 20

ANADOLU EFES: McCollum 18, Doğuş Balbay 4, Brown 8, Birkan Batuk 3, Motum 14, Weems 19, Douglas 3, Dunston 18



1. PERİYOT: 17-25

DEVRE: 48-50

3. PERİYOT: 69-68



5 FAUL: 39.55 Doğuş Balbay ( Anadolu Efes)



Karşılaşmaya daha organize başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada Doğuş Balbay'ın basketiyle 8 sayılık fark yakaladı: 3-11. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte toparlanan Yeşilgiresun Belediyespor, James'in sayılarıyla 17. dakikada farkı 1'e (36-37) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun 19. dakikasında Jefferson'un basketiyle ev sahibi takım öne geçti: 48-47. Devrenin son topunda Weems'le 3 sayılık basket bulan konuk ekip, soyunma odasına 50-48 önde gitti.



Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Yeşilgiresun Belediyespor, 27. dakikada Jefferson'un sayılarıyla tekrar öne geçti: 63-61. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, final periyoduna 69-68 önde girdi.



Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada daha az hata yapan Yeşilgiresun Belediyespor, Anadolu Efes'i 91-87 mağlup etti.

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