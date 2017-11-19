Yeşilgiresun Belediyespor: 91 - Gaziantep Basketbol: 84

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: 91 - GAZİANTEP BASKETBOL: 84

SALON: Giresun 19 Eylül

HAKEMLER: Serhat Büker, Yener Yılmaz, Halil Baldemir

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Boynton 19, Enes Berkay Taşkıran 14, Williams 19, Hosley 12, Gagic 10, Marinkovic 4, James 13

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 8, Rudd 21, White 10, Lyons 19, Balazic 3, Freimanis 23, Can Uğur Öğüt, Erol Can Çinko

1. PERİYOT: 24-17

DEVRE: 48-40

3. PERİYOT: 72-59



5 FAUL: 36.39 Balazic, 37.57 Freimanis, 38.58 Armand (Gaziantep Basketbol)

Bu sonuçla Yeşilgiresun Belediyespor, 4 maç sonra kazanarak 3. galibiyetini elde etti. Gaziantep Basketbol ise üst üste beşinci, toplamda ise altıncı mağlubiyetini yaşadı.

Maça ev sahibi ekip etkili başladı. Enes Berkay Taşkıran ve Gagic'in etkili oyunuyla Yeşilgiresun Belediyespor, ilk 5 dakikayı 14-7 önde tamamladı. İlk periyodun sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Yeşilgiresun Belediyespor, çeyreği 24-17 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta aradaki farkı koruyan ev sahibi ekip, 15. dakikayı 33-26 önde geçti. White ile üst üste sayılar bularak 17. dakikada farkı 3'e (35-32) indiren Gaziantep Basketbol karşısında Yeşilgiresun Belediyespor, 19. dakikada skoru 46-36'ya getirdi. Ev sahibi ekip, soyunma odasına da 48-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Enes Berkay Taşkıran'ın sayılarıyla başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 25. dakikada farkı 16 sayıya yükseltti: 61-45. Ev sahibi takım, final periyoduna 13 sayı farkla 72-59 önde girdi.

Son çeyreğin başında farkı 17'ye çıkaran (76-59) Yeşilgiresun Belediyespor karşısında özellikle Freimanis'le etkili olan konuk ekip, 35. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Bitime 1,5 dakika kala farkı 3'e (87-84) indiren Gaziantep Basketbol karşısında son anlarda hata yapmayan Yeşilgiresun Belediyespor, sahadan 91-84 galip ayrıldı.

Yeşilgiresun Belediyespor

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