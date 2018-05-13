Tofaş´ta Kadji, Henry ve Crocker 15´er sayı ile oynarken Morgan 13 sayı 10 ribauntla double double yaptı. Yeşilgiresun´da Boynton 22 sayı ile maçın en fazla basket atan ismi olurken Buford 13 sayı 10 ribauntla, Williams da 11 sayı 15 ribauntla double double yapmasına rağmen yeterli olmadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3´üncü dakikası 5-5 geçildi. Dusan basket faul ile 4´üncü dakika skoru 8-5´e çekti. 5.18´de Yeşilgiresun 5-0´lık seri (13-7) yakalayınca Orhun Ene mola aldı. Mola dönüşü ev sahibi ekip BUford ile farkı 8´e çıkardı: 15-7. Son iki dakikaya girilirken Kadji ve Henry´in üçlükleriyle Tofaş farkı bire (17-16) indirdi. Ev sahibi ekip çemberden boş dönünce Henry takımını öne geçirdi: 17-18. Periyot da 19-20 sona erdi.



12.40´ta Dusan smaçla takımını yeniden öne geçirdi: 24-23. 15´inci dakika geçilirken 7-0 seri yakalayan Tofaş´ta Kadji smaçla farkı 6´ya çıkardı: 24-30. İyi oyununu sürdüren ve pota altını iyi kullanan Tofaş devreyi de 31-37 önde tamamladı. Tofaş´ta Kadji 15, Yeşilgiresun´da Buford 9 sayı ile ilk devreyi tamamladı.



Taraftar desteğini arkasına alan Yeşilgiresun yakaladığı 5-0 seri ile devrenin hemen başında farkı bire (36-37) indirdi. Ancak toparlanan Tofaş 10-0´lık seri ile skoru 36-47´ye taşıdı. 25´inci dakikayı 38-48 önde kapatan Tofaş, periyodun tamamlanmasına 40 saniye kala Yiğit ile farkı 16´ya (42-58) çıkardı. Son periyoda da bu skorla girildi.



Buford ve Boynton ile 7 sayı bulan Yeşilgiresun farkı da 10 sayının altına çekerek final periyoduna başladı: 49-58. Farkın kapanmasına izin vermeyen Tofaş, 35´inci dakikayı da 55-65 önde tamamladı. Son iki dakikaya girilirken Williams ve Boynton´un basketiyle fark 3´e (67-70) indi. Yeşilgiresun farkı 2 sayıya kadar indirse de Tofaş maçı bırakmadı ve sahadan 70-75 galip ayrıldı.



