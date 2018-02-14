Yeşilköy CNR Fuar Merkezi'nde yangın çıktı!

Yeşilköy'de, CNR Expo Fuar Merkezi'nin bir bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nın (CNR Avrasya Boat Show) sürdüğü merkezin dördüncü holünde gece saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle fuar merkezinin bulunduğu bölgeyi yoğun duman kapladı.

Ayrıca alevler, bazı stantlar ve sergi malzemeleri ile deniz araçlarının olduğu bölümden çatıya sıçradı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasına başladı.

Merkezin bir bölümünde hasara neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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