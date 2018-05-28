HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’de 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü’nün yanında Bornova Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 28 seramik sanatçısının eserlerinden oluşan Effecta Ex Minoa Seramik Sergisi’nin açılışına sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Girit Adası’nın 4000 yıllık Minos Uygarlığı’ndan esinlenilerek oluşturulan ve ‘Minos’tan esintiler’ anlamına gelen Effecta Ex Minoa Seramik Sergisi bir ay boyunca görülebilecek.

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