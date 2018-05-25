Antalya'da düzenlenen ve 50 ülkeden 364 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü gününde final atışları, Konyaaltı Sahili'nde oluşturulan alanda gerçekleştirildi.

Makaralı yay kadınlarda mücadele eden Türk sporcu Yeşim Bostan, final maçında karşılaştığı ABD'li Paige Pearce Gore'yi 147-145 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

AA'da yer alan habere göre Bostan yaptığı açıklamada, yarışmanın çok güzel geçtiğini söyledi.

"Kendi ülkemde yarışmayı şampiyonlukla tamamladım." diyen Bostan, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nı okutmak ve bayrağımızı hak ettiği yere, en tepeye çektirme gururu yaşadım. Bu, çok istediğim bir şeydi. Geçtiğimiz sezon birçok başarılı yarışma geçirdim. 4 kez finale kaldım ama dördünde de gümüş madalya kazanmıştım. Artık altın madalyayı çok istiyordum. Bunu burada başarmak gerçekten çok gurur verici."

Öte yandan, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan makaralı yay kadın takımı, bronz madalya için karşılaştığı Güney Kore takımına yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay karışık takımı ise bronz madalya için yarın Tayvan'la karşılaşacak.