Cadde’de yer alan habere göre, 'O Hayat Benim' adlı dizide canlandırdığı karakterle birçok kişiyi ekrana kilitleyen Yeşim Ceren Bozoğlu’nun, dizide aldığı kiloları geri verdiği dikkatlerden kaçmadı.



Mağazaları gezerek alışveriş yapan Bozoğlu, yeni yılda herkesin daha huzurlu olması ve gönüllerinden geçen ne varsa gerçekleşmesini dilerken, kendisi için de duygu yüklü bir aşk diledi.

Yeşim Ceren Bozoğlu