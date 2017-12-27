HT Magazin’de yer alan habere göre, meslektaşı Serkan Çalışkanoğlu’ndan olaylı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu, gazetecilerin “Hüsrana uğradınız mı?” sorusunu şu sözlerle yanıtladı: “Tasavvufta şefkat tokadı diyorlar. Güzel tokat yedim. İyi ki de yemişim. Denizdeki fırtınayı idare etmeden iyi kaptan olunmuyor, fırtınadan sağ çıktım.”



Yeşim Ceren Bozoğlu